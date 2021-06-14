بالفيديو.. حادث سيارة يفضح تهريب الحوثيون للمخدرات في صعدة

صنعاء (صدى):
كشف مقطع فيديو متداول محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهريب كمية من الحشيش مخفية في جنبات طقم عسكري.
وظهر بالفيديو انقلاب سيارة يرجح أنها في محافظة صعدة تحمل لوحة جيش وعلى متنها كمية من الحشيش المخدر تم زرعها في جنبات الصندوق الخلفي.
ويتضح من خلال الفيديو أيضًا ظهور صوت "حوثي" قائلاً: "مجاهد ومحشش"، حيث يطلق الحوثيون على عناصرهم التابعة لها لقب "مجاهد".
ونشرت صحيفة "صدى" خبر سابق يفيد تأكيد النائب اليمني أحمد سيف حاشد، عضو مجلس النواب اليمني، أنه تم تهريب 5 أطنان من الحشيش المخدر دفعة واحدة خلال الأيام القليلة الماضية من فناء النيابة العامة في صنعاء.
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