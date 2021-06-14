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بالفيديو.. حادث سيارة يفضح تهريب الحوثيون للمخدرات في صعدة

منذ 27 دقيقة
1628
بالفيديو.. حادث سيارة يفضح تهريب الحوثيون للمخدرات في صعدة

صنعاء‎ (صدى):
كشف مقطع فيديو متداول محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهريب كمية من الحشيش مخفية في جنبات طقم عسكري.

وظهر بالفيديو انقلاب سيارة يرجح أنها في محافظة صعدة تحمل لوحة جيش وعلى متنها كمية من الحشيش المخدر تم زرعها في جنبات الصندوق الخلفي.

ويتضح من خلال الفيديو أيضًا ظهور صوت "حوثي" قائلاً: "مجاهد ومحشش"، حيث يطلق الحوثيون على عناصرهم التابعة لها لقب "مجاهد".

ونشرت صحيفة "صدى" خبر سابق يفيد تأكيد النائب اليمني أحمد سيف حاشد، عضو مجلس النواب اليمني، أنه تم تهريب 5 أطنان من الحشيش المخدر دفعة واحدة خلال الأيام القليلة الماضية من فناء النيابة العامة في صنعاء.

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اليمن
الحوثيون
صعدة
تجارة الحشيش
أحمد سيف حاشد

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
نعم صدقت ، وهناك من جماعتي القريبين ومعارف لنا كثير رحمهم الله ، شاركوا في حروب فلسطين من قبل حرب 48 وتسلسلاً في الحروب...
abdul
واليوم طلعوا لنا متصهينون زعابطة ويقولون لا فيه شيئ اسمه فلسطين ولا مقدسات اسلامية هناك ، والمسجد اللي صلوا به في أوغندا أحسن وأبرك...
*******
الان لاشيئ بالمجان حددو النسل قد مستطعتوا لاترهق نفسك وترهق ميزانيتك رخم اللة من عرف قدر نفسة ؟؟
فبصل
اطباء طيارين معلمين عصاميين مكافحين. لا ذكر لهم ولا متابع بينما التافهين خلقا وفكرا أصبحوا مشهورين السؤال كيف نقنع أطفالنا ب ان النموذج الأول...
فبصل
اطباء طيارين معلمين عصاميين مكافحين. لا ذكر لهم ولا متابع بينما التافهين خلقا وفكرا أصبحوا مشهورين السؤال كيف نقنع أطفالنا ب ان النموذج الأول...

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