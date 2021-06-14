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الدعيع: الطائي عاد إلى مكانه الطبيعي بدوري المحترفين 

منذ ساعة
1704
الدعيع: الطائي عاد إلى مكانه الطبيعي بدوري المحترفين 

ماجد محمد (صدى):
عقب حارس الهلال والمنتخب السابق محمد الدعيع، على عودة فريق الطائي لدوري المحترفين.

وقال محمد الدعيع، إن الطائي كبير بين الكبار، وعاد إلى مكانه الطبيعي، كما تمنى لهم الأفضل في الموسم الجديد، بحسب تصريحات خاصة لإذاعة "يو إف إم".

وأبان أنه من المبكر الحكم على وضع الفريق في الموسم المقبل، لافتا إلى أنه ما زال هناك عمل كبير ينتظر إدارة الطائي، بشأن ملف اللاعبين الأجانب والمحليين وغيرها من الأمور.

وتمنى أن ينافس الطائي بالدوري في الموسم القادم، موضحا:" ليس هناك شيء صعب في كرة القدم مع التخطيط والعمل الكبير، داخل وخارج الملعب".

محمد الدعيع
دوري المحترفين
الطائي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
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