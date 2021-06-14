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الصحة تُفعل أنشطة اليوم العالمي للتبرع بالدم

منذ 12 ساعة
1075
الصحة تُفعل أنشطة اليوم العالمي للتبرع بالدم

بدر الحارثي (صدى):
فعّلت الصحة أنشطة اليوم العالمي للتبرع والذي يُقام هذا العام 2021 تحت شعار (تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة ) حيث نظمت الصحة حملة للتبرع بالدم في ديوان الوزارة شهدت مشاركة عدد كبير من منسوبيها للتبرع بالدم.

حيث تسعى الصحة من خلال هذه الأنشطة إلى التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم، ونشر ثقافة العمل الخيري، والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك تبيان آثارها الصحية لدى جميع فئات المجتمع، وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

كما تسعى إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين، لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساس المتوفر في بنوك الدم بوزارة الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتبرعين بالدم خلال العام ٢٠٢٠م بلغ ( 342460 ) متبرع.

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
هذا حقير متغطرس من انشهر بلعبة كوره القدم القذرة زمان وهو شايف نفيسته يحمد ربه الصحفي انه ماجته نطحه على صدره هههههههههه😹
الرياض غبار
مصدق انت يا ابو عمار
4lovex2
فيه غموض هنا همم؟🤔
4lovex2
حتى الأرقام المجانية صارت برسوم 😂🤭 الخوف يجي يومٍ ونلقى دورات المياه عليها ضرائب ورسوم 🤣😹 وندق ريوس للبيت
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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