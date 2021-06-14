شيفروليه كورفيت موديل 2022 تخطف الأنظار بألوانها الجديدة "صور" 

واشنطن (صدى):
دشنت شركة شيفرولية الأمريكية لصناعة السيارات، سيارتها كورفيت C8 موديل 2022، بالإضافة إلى الاحتفال بعام الإنتاج الثالث لمحركها الوسطي الأول Vette.
وتميزت السيارة كورفيت C8 موديل 2022، بثلاثة ألوان جديدة مضافة الى المجموعة، وهم أمبلفي أورانج ، و هايبرسونيك جراي المعدني، بالإضافة إلى اللون الكافيين.
وأصدرت شركة شيفروليه، تشامبيونشيب المحدود لطراز كورفيت ستينغراي IMSA GTLM موديل 2022 الجديد، والذي يقتصر على 1000 سيارة ذات مقود بالجهه اليسري.
وحول أسعار شيفرولية كورفيت C8 موديل 2022، حددت الشركة سعر 87.085 دولارًا للنسخة للكوبيه و 94.085 دولارًا للسيارة ذات النسخة المكشوفة.