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بلدية غرب الدمام تغلق مركز لبيع المكملات الغذائية غير ممتثل للإجراءات الاحترازية

منذ 10 ساعات
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بلدية غرب الدمام تغلق مركز لبيع المكملات الغذائية غير ممتثل للإجراءات الاحترازية

بدر الحارثي (صدى):
أغلقت بلدية غرب الدمام أمس، مركز لبيع المكملات الغذائية ومستلزمات الرياضة، غير متقيد بالامتثال للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك إثر بلاغ مواطن، تم من خلاله رصد مراقبي إدارة الأسواق الموقع، وإغلاقه.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أنه تم متابعه دخول الزبائن للمنشأة للتأكد من البلاغ بعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية، والتي منها عدم قياس درجه حرارة الزبائن والسماح بدخول المستفيدين دون التأكد من الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا، وعليه تم إصدار الغرامة المالية مع إغلاق المنشأة حسب الأنظمة والتعليمات.

وأشاد القحطاني بالمواطنين المتعاونين مع البلدية حرصا منهم على السلامة العامة ومنع انتشار الفايروس، منوهاً بأنه لن يتم التهاون مع أي مخالف لم يمتثل بالإجراءات الاحترازية، داعيا الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز940 لمعالجتها.

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أحدث التعليقات

جابر عثرات الكرام
انا والدي من شارك بتلك الحروب ضد اليهود غفر الله له ورحمه ان شاء الله تعالى واموات المسلمين اجمعين
رااايق
بدا فلوس منشان تحضر حفل الزواج ** ولو شووو أنا أصالة مو أي حدا ** ههههه هع هع بالفعل هذا زمن الماديات والكذب **
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
بومشاري
الله يخارجنا من ذا الحرب اللي ماجاية تنتهي

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