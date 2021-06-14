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متحدث " البيئة " ينفي زيادة نسبة النترات في الخضار

منذ 26 دقيقة
1458
متحدث " البيئة " ينفي زيادة نسبة النترات في الخضار

الرياض (صدى):
نفى المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أحمد المسيند، صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود زيادة في نسبة النترات في الخضار من خلال القياس بأجهزة صغيرة محمولة.

وأوضح "المسيند" أن الجهاز المستخدم، وهو مقياس تقدیر بدوي بسمی ( Greentest)، ولا يعطي نتائج حقيقية، مضيفا أن الجهاز لا يقيس تركيز النترات في الثمار بصورة مباشرة، وإنما يقيس تركيزها بصورة غير مباشرة عن طريق قياس التوصيل الكهربائي (EC ) لمحلول الثمرة، والتي تحوي عادة العديد من أيونات العناصر الغذائية.

وأضاف أنه من خلال التوصيل الكهربائي لمحلول الثمار يمكن معرفة عدد أيونات الأملاح في الثمرة، منوها بأن معايرة الجهاز تمت على أن 98 % من تأثير الأملاح في الثمار والخضروات بسبب النترات، و2 % فقط من التأثير يعود للأيونات الأخرى وهي قيمة غير مؤثرة وهذا المبدأ لا يوجد ما يؤكده علمياً.

وشدد "المسيند" على أن القياسات الدقيقة المعتمدة والموثوقة هي التي تقوم بها وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الغذاء والدواء بشكل مستمر، من خلال أخذ عينات من الأسواق وتحويلها لمختبرات ذات أجهزة متطورة لقياس المتبقيات الكيماوية من مبيدات وأسمدة وخلافه؛ للتأكد من تواجدها ضمن المستويات المقبولة والتي لا تؤثر على صحة المستهلك.

الزراعة
هيئة الغذاء والدواء
وزارة البيئة والمياه والزراعة
الخضار
النترات

التعليقات

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أحدث التعليقات

جابر عثرات الكرام
انا والدي من شارك بتلك الحروب ضد اليهود غفر الله له ورحمه ان شاء الله تعالى واموات المسلمين اجمعين
رااايق
بدا فلوس منشان تحضر حفل الزواج ** ولو شووو أنا أصالة مو أي حدا ** ههههه هع هع بالفعل هذا زمن الماديات والكذب **
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
بومشاري
الله يخارجنا من ذا الحرب اللي ماجاية تنتهي

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