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بينهم وبين الموت لحظات

منذ 36 دقيقة
487

التعليقات

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أحدث التعليقات

جابر عثرات الكرام
انا والدي من شارك بتلك الحروب ضد اليهود غفر الله له ورحمه ان شاء الله تعالى واموات المسلمين اجمعين
رااايق
بدا فلوس منشان تحضر حفل الزواج ** ولو شووو أنا أصالة مو أي حدا ** ههههه هع هع بالفعل هذا زمن الماديات والكذب **
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
بومشاري
الله يخارجنا من ذا الحرب اللي ماجاية تنتهي

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