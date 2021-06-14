إلزام جمال النجادة بدفع 80 ألف دينار كويتي بسبب اساءاتها للنيابة العامة

خالد الظفيري (صدى):
ألزمت محكمة الجنايات الكويتية الفاشينيستا جمال النجادة بدفع 80 ألف دينار كويتي أي بما يعادل 267 ألف دولار أمريكي لوكيل النيابة.
وجاء ذلك بتهمة الإساءة إليه عبر "مقطع صوتي" تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل، حيث طلب وكيل النيابة التعويض عن الإساءة والألفاظ التي وجهتها "النجادة" له.
وحدثت تلك الواقعة خلال استجوابها من قبل النيابة في قضية غسل الأموال، وتم مواجهتها بالمقطع الصوتي المسئ إلا أنها أنكرت في البداية ولكن بمطابقة بصمة الصوت اعترفت واعتذرت عن فعلتها.
ومن جانبها، قال "النجادة" عقب صدور الحكم: "أتقدم باعتذاري هذا لجهاز النيابة العامة عما ورد من ألفاظ خارجة من التسجيل المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي، إثر إخلاء سبيلي في ما يسمى بقضية تضخم حسابات المشاهير".
وتابعت: "كان ذلك إثر الضغوط والانفعال غير المقصود مني، ولا يمكن أن أسيء إلى جهاز النيابة العامة وأعضائها؛ لما رأيته من تعامل راقٍ ومحترم تجاهي أثناء ذهابي إلى التحقيق في نيابة الأموال".