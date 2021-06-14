نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بلدية رأس تنورة تواصل أعمال إعادة تأهيل وسفلتة عدد من الشوارع

منذ 10 ساعات
1082
بلدية رأس تنورة تواصل أعمال إعادة تأهيل وسفلتة عدد من الشوارع

ريم عبدالعزيز (صدى):
قامت بلدية محافظة رأس تنورة بإعادة تأهيل وسفلتة عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة، وذلك بهدف إغلاق الحفر وإصلاح التشققات الناتجة عن هطول الأمطار وإعادة تأهيل الأرصفة بالشوارع الرئيسية بالطلاء وإعادة الشكل الجمالي للشوارع الرئيسية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس صالح بن محمد القرني بأن إدارة التشغيل والصيانة بالبلدية وضعت خطة تعطي الأولوية للأحياء المتضررة، وذلك بسفلتة أجزاء كبيرة من الشوارع الرئيسية واستبدال أرصفتها، والتي تأتي استمرارا لجهودها في إطار رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسية وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة.

وقال القرني بأن المحافظة تشهد حاليا نشاطا ملحوظا في أعمال السفلتة لعدد من الأحياء، حيث تم الانتهاء من أعمال السفلتة وإصلاح هبوطات بشارع أبن خلدون، وشارع الأمير متعب،

كما أنهت البلدية تنفيذ أعمال مجرئ مائي لعدد من الشوارع ومنها تنفيذ مجرئ مائي بشارع الأمير متعب بن عبدالعزيز بحي قرطبة، وتنفيذ عدد ( ٢ ) مجرئ مائي بشارع الامام أبو حنيفة بحي الزهور، وتنفيذ عدد ( ٢ ) مجرئ مائي بشارع الملك عبدالله بحي الزهور، وكذلك تنفيذ مجرئ مائي بشارع أبن خلدون بحي قرطبة، بالإضافة لأعمال إعادة تأهيل وصيانة شوارع وأرصفة الأنترلوك بمناطق متفرقة، بهدف تحسين مستوى الطرق وإزالة ما به من هبوطات وحفر وأجزاء غير مستوية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لإعادة سفلتة شوارع المدينة وتحسين مستواها، مؤكدا بأن أعمال السفلتة لا تزال مستمرة ضمن مشروع صيانة الشوارع وأن العمل جار حاليا في كل أحياء المحافظة،

كما تم تنفيذ أعمال صيانة وتطوير دورات المياه بحي قرطبة وكورنيش محافظة رأس تنورة بنسبة ٩٥٪ من أعمال المشروع، بالإضافة للأعمال تجديد دهان ( خطوط الشوارع، ممرات المشاة، المطبات، الأرصفة ) بشوارع المحافظة، وذلك ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري.

وأضاف المهندس القرني بأن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي ملاحظات فيما يخص الأعمال البلدية عبر مركز 940

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

جابر عثرات الكرام
انا والدي من شارك بتلك الحروب ضد اليهود غفر الله له ورحمه ان شاء الله تعالى واموات المسلمين اجمعين
رااايق
بدا فلوس منشان تحضر حفل الزواج ** ولو شووو أنا أصالة مو أي حدا ** ههههه هع هع بالفعل هذا زمن الماديات والكذب **
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
بومشاري
الله يخارجنا من ذا الحرب اللي ماجاية تنتهي

أخر الأخبار

شيفروليه كورفيت موديل 2022 تخطف الأنظار بألوانها الجديدة "صور" 
شيفروليه كورفيت موديل 2022 تخطف الأنظار بألوانها الجديدة "صور" 
منذ دقيقتين 1040
انتشال جثماني شابين سقطا من أحد الجبال الوعرة بعقبة حزنه
انتشال جثماني شابين سقطا من أحد الجبال الوعرة بعقبة حزنه
منذ 5 دقائق 1170
متحدث " البيئة " ينفي زيادة نسبة النترات في الخضار
متحدث " البيئة " ينفي زيادة نسبة النترات في الخضار
منذ 25 دقيقة 1450
إلزام جمال النجادة بدفع 80 ألف دينار كويتي بسبب اساءاتها للنيابة العامة
إلزام جمال النجادة بدفع 80 ألف دينار كويتي بسبب اساءاتها للنيابة العامة
منذ 27 دقيقة 292
أم تدافع عن ابنها بعد هجوم فهد
أم تدافع عن ابنها بعد هجوم فهد
منذ 36 دقيقة 444
بينهم وبين الموت لحظات
بينهم وبين الموت لحظات
منذ 36 دقيقة 482
لا تفكر تسرق مرة ثانية
لا تفكر تسرق مرة ثانية
منذ 37 دقيقة 411
غزال يفاجئ سائق باص
غزال يفاجئ سائق باص
منذ 37 دقيقة 339
بالفيديو.. «الأرصاد»: استمرار العوالق الترابية على الرياض والشرقية والمناطق الجنوبية
بالفيديو.. «الأرصاد»: استمرار العوالق الترابية على الرياض والشرقية والمناطق الجنوبية
منذ 59 دقيقة 1791
النقض المصرية تؤيد حكم الإعدام على مفتي الإخوان عبدالرحمن البر ومحمد البلتاجي
النقض المصرية تؤيد حكم الإعدام على مفتي الإخوان عبدالرحمن البر ومحمد البلتاجي
منذ ساعة 1887