بلدية رأس تنورة تواصل أعمال إعادة تأهيل وسفلتة عدد من الشوارع

ريم عبدالعزيز (صدى):
قامت بلدية محافظة رأس تنورة بإعادة تأهيل وسفلتة عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة، وذلك بهدف إغلاق الحفر وإصلاح التشققات الناتجة عن هطول الأمطار وإعادة تأهيل الأرصفة بالشوارع الرئيسية بالطلاء وإعادة الشكل الجمالي للشوارع الرئيسية.
وأوضح رئيس البلدية المهندس صالح بن محمد القرني بأن إدارة التشغيل والصيانة بالبلدية وضعت خطة تعطي الأولوية للأحياء المتضررة، وذلك بسفلتة أجزاء كبيرة من الشوارع الرئيسية واستبدال أرصفتها، والتي تأتي استمرارا لجهودها في إطار رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسية وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة.
وقال القرني بأن المحافظة تشهد حاليا نشاطا ملحوظا في أعمال السفلتة لعدد من الأحياء، حيث تم الانتهاء من أعمال السفلتة وإصلاح هبوطات بشارع أبن خلدون، وشارع الأمير متعب،
كما أنهت البلدية تنفيذ أعمال مجرئ مائي لعدد من الشوارع ومنها تنفيذ مجرئ مائي بشارع الأمير متعب بن عبدالعزيز بحي قرطبة، وتنفيذ عدد ( ٢ ) مجرئ مائي بشارع الامام أبو حنيفة بحي الزهور، وتنفيذ عدد ( ٢ ) مجرئ مائي بشارع الملك عبدالله بحي الزهور، وكذلك تنفيذ مجرئ مائي بشارع أبن خلدون بحي قرطبة، بالإضافة لأعمال إعادة تأهيل وصيانة شوارع وأرصفة الأنترلوك بمناطق متفرقة، بهدف تحسين مستوى الطرق وإزالة ما به من هبوطات وحفر وأجزاء غير مستوية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لإعادة سفلتة شوارع المدينة وتحسين مستواها، مؤكدا بأن أعمال السفلتة لا تزال مستمرة ضمن مشروع صيانة الشوارع وأن العمل جار حاليا في كل أحياء المحافظة،
كما تم تنفيذ أعمال صيانة وتطوير دورات المياه بحي قرطبة وكورنيش محافظة رأس تنورة بنسبة ٩٥٪ من أعمال المشروع، بالإضافة للأعمال تجديد دهان ( خطوط الشوارع، ممرات المشاة، المطبات، الأرصفة ) بشوارع المحافظة، وذلك ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري.
وأضاف المهندس القرني بأن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة.
وأهابت بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي ملاحظات فيما يخص الأعمال البلدية عبر مركز 940