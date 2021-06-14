بلدية وسط الدمام: ضبط 3 شقق سكنية واتلاف أكثر من 600 كلجم لحوم فاسدة

بدر الحارثي (صدى):
أغلقت بلدية وسط الدمام، أمس 3 شقق سكنية، تستخدم كمستودعات ومعامل لتخزين وتحضير الأطعمة تابعه لعدد من المطاعم، وذلك خلال حملة مكثفة نفذتها البلدية بمشاركة الجهات ذات العلاقة على الباعة الجائلين ومساكن العمال في المنطقة المركزية بوسط الدمام.
وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري بأن الحملة جاءت بمشاركة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشرطة المنطقة الشرقية، وأسفرت عن ضبط 3 شقق سكنية تقوم بتخزين الأطعمة وتحضيرها بهدف توزيعها على عدد مطاعم تدار من قبل عمالة، مؤكدا بأنه تم إغلاق المطاعم الثلاثة وإتلاف أكثر من 637 كيلو جرام من اللحوم الغير صالحه للاستخدام، فيما تم مصادرة 321 كرتون من الفاكهة والخضروات.
وأفاد الشمري بأن البلدية تولي ظاهرة الباعة الجائلين أهمية خاصة من خلال تكثيف الحملات الميدانية للحد من هذه الظاهرة لما لها من تشويه للمنظر العام وآثارها السلبية على الصحة العامة نتيجة بيع مواد غذائية وفاكهة مجهولة المصدر قد ينجم عنها مخاطر صحية.
داعيا الجميع للتعاون والتصدي لتلك الظاهرة السلبية والابلاغ عن المخالفين عبر مركز 940، وذلك حفاظًا على سلامتهم.