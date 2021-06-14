المتحور الهندي "دلتا" يصل إلى الكويت

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت وزارة الكويتية، عن رصد إصابات بالمتحور الهندي من فيروس كورونا دلتا.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند تأكد إصابة بعض الحالات في دولة الكويت بالمحور دلتا المعروف باسم (المتحور الهندي) من فيروس كورونا وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني، مبينا أن الوزارة تقوم بإجراء الفحوصات الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في دولة الكويت.
وأضاف أن المتحور (دلتا) قد تم رصده في أكثر من 62 دولة في العالم حتى الآن، مشددا على ضرورة الأخذ بالاجراءات والاحترازات المعتمدة للتعامل مع مختلف الأنماط الناتجة عن تحورات الفيروس .