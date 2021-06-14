نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

المتحور الهندي "دلتا" يصل إلى الكويت

منذ ساعتين
2409
المتحور الهندي "دلتا" يصل إلى الكويت

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت وزارة الكويتية، عن رصد إصابات بالمتحور الهندي من فيروس كورونا دلتا.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند تأكد إصابة بعض الحالات في دولة الكويت بالمحور دلتا المعروف باسم (المتحور الهندي) من فيروس كورونا وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني، مبينا أن الوزارة تقوم بإجراء الفحوصات الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في دولة الكويت.

وأضاف أن المتحور (دلتا) قد تم رصده في أكثر من 62 دولة في العالم حتى الآن، مشددا على ضرورة الأخذ بالاجراءات والاحترازات المعتمدة للتعامل مع مختلف الأنماط الناتجة عن تحورات الفيروس .

الكويت
وزارة الصحة
المتحور الهندي
فيروس كورونا دلتا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

جابر عثرات الكرام
انا والدي من شارك بتلك الحروب ضد اليهود غفر الله له ورحمه ان شاء الله تعالى واموات المسلمين اجمعين
رااايق
بدا فلوس منشان تحضر حفل الزواج ** ولو شووو أنا أصالة مو أي حدا ** ههههه هع هع بالفعل هذا زمن الماديات والكذب **
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
بومشاري
الله يخارجنا من ذا الحرب اللي ماجاية تنتهي

أخر الأخبار

شيفروليه كورفيت موديل 2022 تخطف الأنظار بألوانها الجديدة "صور" 
شيفروليه كورفيت موديل 2022 تخطف الأنظار بألوانها الجديدة "صور" 
منذ دقيقتين 1037
انتشال جثماني شابين سقطا من أحد الجبال الوعرة بعقبة حزنه
انتشال جثماني شابين سقطا من أحد الجبال الوعرة بعقبة حزنه
منذ 4 دقائق 1139
متحدث " البيئة " ينفي زيادة نسبة النترات في الخضار
متحدث " البيئة " ينفي زيادة نسبة النترات في الخضار
منذ 24 دقيقة 1450
إلزام جمال النجادة بدفع 80 ألف دينار كويتي بسبب اساءاتها للنيابة العامة
إلزام جمال النجادة بدفع 80 ألف دينار كويتي بسبب اساءاتها للنيابة العامة
منذ 26 دقيقة 288
أم تدافع عن ابنها بعد هجوم فهد
أم تدافع عن ابنها بعد هجوم فهد
منذ 35 دقيقة 444
بينهم وبين الموت لحظات
بينهم وبين الموت لحظات
منذ 36 دقيقة 478
لا تفكر تسرق مرة ثانية
لا تفكر تسرق مرة ثانية
منذ 36 دقيقة 403
غزال يفاجئ سائق باص
غزال يفاجئ سائق باص
منذ 37 دقيقة 332
بالفيديو.. «الأرصاد»: استمرار العوالق الترابية على الرياض والشرقية والمناطق الجنوبية
بالفيديو.. «الأرصاد»: استمرار العوالق الترابية على الرياض والشرقية والمناطق الجنوبية
منذ 58 دقيقة 1791
النقض المصرية تؤيد حكم الإعدام على مفتي الإخوان عبدالرحمن البر ومحمد البلتاجي
النقض المصرية تؤيد حكم الإعدام على مفتي الإخوان عبدالرحمن البر ومحمد البلتاجي
منذ ساعة 1874