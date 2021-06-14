نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

النقض المصرية تؤيد حكم الإعدام على مفتي الإخوان عبدالرحمن البر ومحمد البلتاجي

منذ 42 دقيقة
1714
النقض المصرية تؤيد حكم الإعدام على مفتي الإخوان عبدالرحمن البر ومحمد البلتاجي

القاهرة (صدى):
قررت محكمة النقض المصرية، تأييد إعدام لـ12 متهما وتخفيف العقوبة لـ 31 من إعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوى بسبب وفاة متهم، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادر ضدهم في قضية فض رابعة.

أيدت محكمة النقض الإعدام لكل من عبدالرحمن البر ، محمد بلتاجي ، صفوت حجازي ، أسامه ياسين ، أحمد عارف ، إيهاب وجدى محمد ، محمد عبد الحي ، الفرماوى ، مصطفي عبد الحي الفرماوى ، أحمد فاروق كامل ، هيثم السيد العربي ، محمد محمود علي زناتى ، عبد العظيم إبراهيم محمد.

وذكرت المحكمة أن باقي المحكوم عليهم بالإعدام تم تعديل الحكم إلي السجن المؤبد،، وباقي الأحكام رفض وتأييد الحكم.

كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوي لعصام العريان للوفاة.

مصر
إعدام
محكمة النقض المصرية
العقوبة
قضية فض رابعة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
بدا فلوس منشان تحضر حفل الزواج ** ولو شووو أنا أصالة مو أي حدا ** ههههه هع هع بالفعل هذا زمن الماديات والكذب **
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
بومشاري
الله يخارجنا من ذا الحرب اللي ماجاية تنتهي
جنوبيه قحطانيه❣
الله يمنعنا منه ومن قله النوم ذبحتنا😞

أخر الأخبار

متحدث "البيئة" ينفي زيادة نسبة النترات في الخضار
متحدث "البيئة" ينفي زيادة نسبة النترات في الخضار
منذ 3 دقائق 1109
إلزام جمال النجادة بدفع 80 ألف دينار كويتي بسبب اساءاتها للنيابة العامة
إلزام جمال النجادة بدفع 80 ألف دينار كويتي بسبب اساءاتها للنيابة العامة
منذ 4 دقائق 98
فهد يهاجم عائلة
فهد يهاجم عائلة
منذ 14 دقيقة 251
بينهم وبين الموت لحظات
بينهم وبين الموت لحظات
منذ 14 دقيقة 281
لا تفكر تسرق مرة ثانية
لا تفكر تسرق مرة ثانية
منذ 15 دقيقة 260
غزال يفاجئ سائق باص
غزال يفاجئ سائق باص
منذ 15 دقيقة 200
بالفيديو.. «الأرصاد»: استمرار العوالق الترابية على الرياض والشرقية والمناطق الجنوبية
بالفيديو.. «الأرصاد»: استمرار العوالق الترابية على الرياض والشرقية والمناطق الجنوبية
منذ 37 دقيقة 1669
النقض المصرية تؤيد حكم الإعدام على مفتي الإخوان عبدالرحمن البر ومحمد البلتاجي
النقض المصرية تؤيد حكم الإعدام على مفتي الإخوان عبدالرحمن البر ومحمد البلتاجي
منذ 42 دقيقة 1714
«الصحة»: تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 47 دقيقة 1881
مؤشر الأسهم يواصل سلسلة الصعود ويغلق فوق مستوى 10900 نقطة
مؤشر الأسهم يواصل سلسلة الصعود ويغلق فوق مستوى 10900 نقطة
منذ 52 دقيقة 1685