النقض المصرية تؤيد حكم الإعدام على مفتي الإخوان عبدالرحمن البر ومحمد البلتاجي

القاهرة (صدى):
قررت محكمة النقض المصرية، تأييد إعدام لـ12 متهما وتخفيف العقوبة لـ 31 من إعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوى بسبب وفاة متهم، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادر ضدهم في قضية فض رابعة.
أيدت محكمة النقض الإعدام لكل من عبدالرحمن البر ، محمد بلتاجي ، صفوت حجازي ، أسامه ياسين ، أحمد عارف ، إيهاب وجدى محمد ، محمد عبد الحي ، الفرماوى ، مصطفي عبد الحي الفرماوى ، أحمد فاروق كامل ، هيثم السيد العربي ، محمد محمود علي زناتى ، عبد العظيم إبراهيم محمد.
وذكرت المحكمة أن باقي المحكوم عليهم بالإعدام تم تعديل الحكم إلي السجن المؤبد،، وباقي الأحكام رفض وتأييد الحكم.
كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوي لعصام العريان للوفاة.