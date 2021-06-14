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بالفيديو.. «الأرصاد»: استمرار العوالق الترابية على الرياض والشرقية والمناطق الجنوبية

منذ 36 دقيقة
1669
بالفيديو.. «الأرصاد»: استمرار العوالق الترابية على الرياض والشرقية والمناطق الجنوبية

الرياض (صدى):
أوضح المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه وصلت هبات الرياح في المنطقة الشرقية إلى حوالي 60 كيلو متر في الساعة؛ مما أدى إلى إثارة الأتربة والغبار وانعدام الرؤية الأفقية على معظم المنطقة.

وقال مركز الأرصاد، أنه تكونت عاصفة ترابية تأثرت بها يوم أمس منطقة الرياض وتتأثر منطقة نجران حاليًا بهذه العواصف وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، فضلًا عن مرتفعات المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية.

وأشار المركز، إلى أنه تتأثر المرتفعات الشرقية من منطقة مكة المكرمة بهذه الحالة في وقت متأخر من اليوم، وخلال الـ24 ساعة القادمة متوقع عودة نشاط الرياح على القطاع الشرقي للمملكة إلى جانب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في منطقة الرياض ووجود عوالق ترابية على المناطق الجنوبية والمنطقة الشرقية.

الشرقية
الرياض
الطقس
رياح
عوالق ترابية
المناطق الجنوبية
مركز الأرصاد

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أحدث التعليقات

رااايق
بدا فلوس منشان تحضر حفل الزواج ** ولو شووو أنا أصالة مو أي حدا ** ههههه هع هع بالفعل هذا زمن الماديات والكذب **
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
بومشاري
الله يخارجنا من ذا الحرب اللي ماجاية تنتهي
جنوبيه قحطانيه❣
الله يمنعنا منه ومن قله النوم ذبحتنا😞

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