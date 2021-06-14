نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الهلال الأحمر يباشر 743 بلاغًا إسعافيًا أثناء موجة الغبار بالشرقية

منذ 57 دقيقة
1961
الهلال الأحمر يباشر 743 بلاغًا إسعافيًا أثناء موجة الغبار بالشرقية

ريم عبدالعزيز (صدى):
باشرت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية خلال ثلاثة أيام، 743 بلاغًا إسعافيًا خلال موجة الغبار بالمنطقة الشرقية، من يوم الجمعة الموافق 01/11/1442هـ حتى يوم الأحد الموافق 03/11/1442هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الاحمر بالشرقية، فهد بن عثمان الغامدي، أنه قدمت الفرق الطبية الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر بالشرقية الخدمة الطبية الإسعافية لعدد (768) حالة إسعافية من هذه البلاغات على النحو التالي: (78) حالة ناتجة عن حوادث مرورية و(8) حالات ناتجة عن حوادث دهس و(8) حالات ناتجة عن انقلاب مركبات و(190) حالة مرضية عادية مستقرة و(152) حالة مرض معدي و(42) حالة سقوط و(29) حالة نتجت عن حرائق و (5) حالات غرق.

وشملت الحالات: (11) حالة احتجاز و(2) حالتين نتيجة حروق و(15) حالة ألم في الصدر و(27) حالة غيبوبة نقص السكر و(79) حالة إغماء و(78) حالة أزمة تنفسية و(11) حالة نزيف و(7) حالات ولادة و (1) حالة تسمم بالابتلاع و(2) حالتين تسمم باللدغ و(1) حالة إصابة عمل و(10) حالات توقف قلب وتنفس و(3) حالات ناتجة عن استعمال آلة حادة و(1) حالة ضربة شمس و(3) حالات اشتباه جلطة دماغية وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى.

وأشار إلى أنه تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى (411) حالة ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى (345) حالة بالموقع ولم تنقل للمستشفيات، وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية (12) حالة وفاة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين، إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) للبلاغات الإسعافية عند حدوث أي طارئ أو عارض صحي وخاصة من الذين يعانون من الأمراض التنفسية كالربو وضيق التنفس، و الابتعاد عن الأماكن المفتوحة والمعرضة مباشرةً للغبار.

وشدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات وإتباع قواعد السير، كما نتمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية و القيام بواجبهم الإنساني.

المنطقة الشرقية
الهلال الأحمر
بلاغ
الغبار

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
بدا فلوس منشان تحضر حفل الزواج ** ولو شووو أنا أصالة مو أي حدا ** ههههه هع هع بالفعل هذا زمن الماديات والكذب **
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
بومشاري
الله يخارجنا من ذا الحرب اللي ماجاية تنتهي
جنوبيه قحطانيه❣
الله يمنعنا منه ومن قله النوم ذبحتنا😞

أخر الأخبار

متحدث "البيئة" ينفي زيادة نسبة النترات في الخضار
متحدث "البيئة" ينفي زيادة نسبة النترات في الخضار
منذ 3 دقائق 1102
إلزام جمال النجادة بدفع 80 ألف دينار كويتي بسبب اساءاتها للنيابة العامة
إلزام جمال النجادة بدفع 80 ألف دينار كويتي بسبب اساءاتها للنيابة العامة
منذ 4 دقائق 94
فهد يهاجم عائلة
فهد يهاجم عائلة
منذ 13 دقيقة 251
بينهم وبين الموت لحظات
بينهم وبين الموت لحظات
منذ 14 دقيقة 274
لا تفكر تسرق مرة ثانية
لا تفكر تسرق مرة ثانية
منذ 15 دقيقة 258
غزال يفاجئ سائق باص
غزال يفاجئ سائق باص
منذ 15 دقيقة 200
بالفيديو.. «الأرصاد»: استمرار العوالق الترابية على الرياض والشرقية والمناطق الجنوبية
بالفيديو.. «الأرصاد»: استمرار العوالق الترابية على الرياض والشرقية والمناطق الجنوبية
منذ 36 دقيقة 1665
النقض المصرية تؤيد حكم الإعدام على مفتي الإخوان عبدالرحمن البر ومحمد البلتاجي
النقض المصرية تؤيد حكم الإعدام على مفتي الإخوان عبدالرحمن البر ومحمد البلتاجي
منذ 42 دقيقة 1707
«الصحة»: تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 47 دقيقة 1876
مؤشر الأسهم يواصل سلسلة الصعود ويغلق فوق مستوى 10900 نقطة
مؤشر الأسهم يواصل سلسلة الصعود ويغلق فوق مستوى 10900 نقطة
منذ 52 دقيقة 1685