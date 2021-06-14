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مؤشر الأسهم يواصل سلسلة الصعود ويغلق فوق مستوى 10900 نقطة

منذ 52 دقيقة
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مؤشر الأسهم يواصل سلسلة الصعود ويغلق فوق مستوى 10900 نقطة

الرياض (صدى):
أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الإثنين على ارتفاع وللجلسة السادسة على التوالي، حيث أغلق المؤشر فوق مستوى 10900 نقطة لأول مرة منذ سبتمبر 2014، بدعم أساسي من سهم مصرف الراجحي الذي سجل أعلى إغلاق منذ إبريل 2006.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10914 نقطة مرتفعا بنحو 16 نقطة أو ما يعادل 0.15 في المائة، وذلك بعدما سجل أعلى مستوى نقطي للجلسة عند مستوى 10976 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 15.2 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 426.1 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 602.25 ألف صفقة.

وأتت أسهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 3.1 و0.6 في المائة على الترتيب، ايضا ارتفعت أسهم البنك السعودي البريطاني بنحو 1.5 في المائة.

بالمقابل تراجعت أسهم "اس تي سي" بنحو 1.6 في المائة، بينما انخفضت أسهم جبل عمر وسابك للمغذيات بأكثر من 3 في المائة، حيث أعلنت الاخير عن توزيع أرباح للمساهمين بقيمة 595 مليون ريال تعادل 1.25 ريالا للسهم عن النصف الأول من العام الجاري تستحق في نهاية يونيو الجاري.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي وذيب وكذلك شاكر، حيث سجل مصرف الراجحي أعلى أحجام تداول في شهر ونصف ينما سجل سهم شاكر أعلى أحجام تداول منذ الإدراج.

إلى ذلك، صعدت أسهم 48 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم ذيب المرتفع بنحو 6.7 في المائة ليسجل السهم أعلى مستوى منذ الإدراج، تلاه كل من صناعة الورق وشاكر بمكاسب تجاوزت 5 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم 147 شركة تصدرها أسهم باعظيم بعد هبوطه 5.7 في المائة، تلاه أسهم بحر العرب 4.3 في المائة في حين انخفضت أسهم 10 شركات بأكثر من 3 في المائة من بينهم الحمادي وزجاج وكذلك لخليج للتدريب.

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أحدث التعليقات

رااايق
بدا فلوس منشان تحضر حفل الزواج ** ولو شووو أنا أصالة مو أي حدا ** ههههه هع هع بالفعل هذا زمن الماديات والكذب **
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
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وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
بومشاري
الله يخارجنا من ذا الحرب اللي ماجاية تنتهي
جنوبيه قحطانيه❣
الله يمنعنا منه ومن قله النوم ذبحتنا😞

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