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أمير الجوف يدشّن معهد الثقافة والفنون ثقّف بالمنطقة

منذ 9 ساعات
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أمير الجوف يدشّن معهد الثقافة والفنون ثقّف بالمنطقة

ريم عبدالعزيز (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، رئيس الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون والمشرف العام على معهد ثقّف بالجوف خالد بن عبد الرحمن العيسى يرافقه عدد من المختصين والمدربين بالمعهد.

واستمع سمو أمير منطقة الجوف خلال الاستقبال إلى نشاط الجمعية خلال العام الحالي، والخطط المستقبلية التي تسعى إلى تحقيقها في خدمة أبناء المنطقة.

ثم دشّن سموه فرع معهد ثقّف الذي يُعنى برعاية وتدريب المواهب في كافة المجالات الثقافية والفنية، بشكل أكاديمي من قبل المختصين.

وأكّد سمو الأمير فيصل بن نواف على ضرورة العمل وفق الخطط التي تنمّي مهارات الشباب والفتيات وتعمل على تحقيق تطلعاتهم، والتي تسعى رؤية المملكة 2030 على الاستثمار فيهم.

وأعرب العيسى عن شكره لسمو أمير المنطقة لدعمه كافة أنشطة وبرامج الجمعية.

أمير الجوف
منطقة الجوف
معهد الثقافة والفنون

التعليقات

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أحدث التعليقات

جابر عثرات الكرام
انا والدي من شارك بتلك الحروب ضد اليهود غفر الله له ورحمه ان شاء الله تعالى واموات المسلمين اجمعين
رااايق
بدا فلوس منشان تحضر حفل الزواج ** ولو شووو أنا أصالة مو أي حدا ** ههههه هع هع بالفعل هذا زمن الماديات والكذب **
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
بومشاري
الله يخارجنا من ذا الحرب اللي ماجاية تنتهي

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