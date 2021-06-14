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شركة نقل وتقنيات المياه توقع اتفاقية للتفاهم مع شركة ABB العالمية

منذ 7 ساعات
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شركة نقل وتقنيات المياه توقع اتفاقية للتفاهم مع شركة ABB العالمية

ريم عبدالعزيز (صدى):
وقعت اليوم شركة نقل وتقنيات المياه مذكرة تفاهم مع شركة ABB العالمية، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص الحكومي وبيوت الخبرة وشركات الطاقة العالمية.

وقد وقع الاتفاقية من جانب شركة نقل وتقنيات المياه سعادة الرئيس التنفيذي المكلف المهندس خالد بن محمد الحبيب ومن جانب شركة ABB مديرها العام في السعودية سعادة المهندس محمد الموسى.

وستتركز هذه الاتفاقية على تحقيق أعلى درجات الاستفادة وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجال الطاقة، والطاقة النظيفة لتحسين وتطوير العمليات التشغيلية ورفع كفاءة الأنظمة والأصول الكهربائية، من خلال تطوير وربط البرمجيات بتقنيات الشركة في الأنظمة الكهربائية والروبوتات والأتمتة وتقنيات الحركة، بالإضافة الى انشاء حاضنة لتطوير الافكار الذكية، وتبني افكار المتخصصين واختصار عملية انتاج مثل هذه الافكار التي تهدف الى توسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة وتقليل التكاليف.

الجدير بالذكر أن شركة نقل وتقنيات المياه شركة تعود ملكيتها لحكومة المملكة العربية السعودية وهي أحد نتائج برنامج التخصيص في قطاع المياه بهدف الحفاظ على التميز التشغيلي ورفع للكفاءة وتقلقل التكاليف، وتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة. وتعمل الشركة على أسس تجارية لتتولى إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه على مستوى المملكة، إلى جانب ابتكار حلول جديدة في مجال تقنيات وأبحاث المياه، في واحدة من أهم خطوات التحول التي يشهدها قطاع المياه لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 

 

مذكرة تفاهم
التعاون المشترك
شركة نقل

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أحدث التعليقات

جابر عثرات الكرام
انا والدي من شارك بتلك الحروب ضد اليهود غفر الله له ورحمه ان شاء الله تعالى واموات المسلمين اجمعين
رااايق
بدا فلوس منشان تحضر حفل الزواج ** ولو شووو أنا أصالة مو أي حدا ** ههههه هع هع بالفعل هذا زمن الماديات والكذب **
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
بومشاري
الله يخارجنا من ذا الحرب اللي ماجاية تنتهي

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