ميسي: يقلقنا الإصابة بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
اعرب ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، اليوم الإثنين، عن قلقه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك قبل بدء مشواره مع المنتخب الوطني في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.
وقال ميسي : "هذا يقلقنا لأنها مخاطرة لكل شخص في الإصابة بكوفيد، نحاول التحلي بالحذر لكن الأمر ليس سهلاً، تحدث هذه الأشياء، لكن سنحاول أن نفعل كل شيء ممكن حتى لا يصاب أي شخص لكن أحيانا لا يعتمد الأمر على الشخص نفسه.
وتأكد إصابة لاعبين أو مسؤولين من بوليفيا وكولومبيا وفنزويلا بفيروس كورونا، قبل حتى أن تنطلق المسابقة في برازيليا مساء الأحد.
ويذكر أنه لا يوجد دليل على حصول ميسي على التطعيم، رغم أن اتحاد أمريكا الجنوبية قال في أبريل الماضي إنه حصل على اللقاح وينوي منحه لكل اللاعبين الدوليين قبل انطلاق البطولة.