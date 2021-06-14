نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ميسي: يقلقنا الإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعة
2031
ميسي: يقلقنا الإصابة بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
اعرب ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، اليوم الإثنين، عن قلقه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك قبل بدء مشواره مع المنتخب الوطني في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

وقال ميسي : "هذا يقلقنا لأنها مخاطرة لكل شخص في الإصابة بكوفيد، نحاول التحلي بالحذر لكن الأمر ليس سهلاً، تحدث هذه الأشياء، لكن سنحاول أن نفعل كل شيء ممكن حتى لا يصاب أي شخص لكن أحيانا لا يعتمد الأمر على الشخص نفسه.

وتأكد إصابة لاعبين أو مسؤولين من بوليفيا وكولومبيا وفنزويلا بفيروس كورونا، قبل حتى أن تنطلق المسابقة في برازيليا مساء الأحد.

ويذكر أنه لا يوجد دليل على حصول ميسي على التطعيم، رغم أن اتحاد أمريكا الجنوبية قال في أبريل الماضي إنه حصل على اللقاح وينوي منحه لكل اللاعبين الدوليين قبل انطلاق البطولة.

 

ميسي
كورونا
ليونيل ميسي
فيروس كورونا
كأس كوبا أمريكا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
بدا فلوس منشان تحضر حفل الزواج ** ولو شووو أنا أصالة مو أي حدا ** ههههه هع هع بالفعل هذا زمن الماديات والكذب **
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
مطلع
وتجيك أذناب إيران شركاء اليهود ويقول السعوطيه باعت الكظية .. ايش سوت السعوطية
بومشاري
الله يخارجنا من ذا الحرب اللي ماجاية تنتهي
جنوبيه قحطانيه❣
الله يمنعنا منه ومن قله النوم ذبحتنا😞

أخر الأخبار

متحدث "البيئة" ينفي زيادة نسبة النترات في الخضار
متحدث "البيئة" ينفي زيادة نسبة النترات في الخضار
منذ دقيقتين 1082
إلزام جمال النجادة بدفع 80 ألف دينار كويتي بسبب اساءاتها للنيابة العامة
إلزام جمال النجادة بدفع 80 ألف دينار كويتي بسبب اساءاتها للنيابة العامة
منذ 4 دقائق 86
فهد يهاجم عائلة
فهد يهاجم عائلة
منذ 13 دقيقة 251
بينهم وبين الموت لحظات
بينهم وبين الموت لحظات
منذ 13 دقيقة 273
لا تفكر تسرق مرة ثانية
لا تفكر تسرق مرة ثانية
منذ 14 دقيقة 258
غزال يفاجئ سائق باص
غزال يفاجئ سائق باص
منذ 14 دقيقة 200
بالفيديو.. «الأرصاد»: استمرار العوالق الترابية على الرياض والشرقية والمناطق الجنوبية
بالفيديو.. «الأرصاد»: استمرار العوالق الترابية على الرياض والشرقية والمناطق الجنوبية
منذ 36 دقيقة 1660
النقض المصرية تؤيد حكم الإعدام على مفتي الإخوان عبدالرحمن البر ومحمد البلتاجي
النقض المصرية تؤيد حكم الإعدام على مفتي الإخوان عبدالرحمن البر ومحمد البلتاجي
منذ 41 دقيقة 1706
«الصحة»: تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 46 دقيقة 1873
مؤشر الأسهم يواصل سلسلة الصعود ويغلق فوق مستوى 10900 نقطة
مؤشر الأسهم يواصل سلسلة الصعود ويغلق فوق مستوى 10900 نقطة
منذ 51 دقيقة 1680