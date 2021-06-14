نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ضبط متسولة تستعطف مراجعي العيادات وتمتلك سيارتي "مرسيدس وهونداي"

منذ 47 دقيقة
881
ضبط متسولة تستعطف مراجعي العيادات وتمتلك سيارتي "مرسيدس وهونداي"

عمّان (صدى):
تمكنت أجهزة مكافحة التسول في الأردن، من ضبط إحدى السيدات، اعتادت ممارسة التسول أمام مجمع طبي تابع لمستشفى في إحدى مناطق العاصمة عمان.

وأوضحت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية إن السيدة اعتادت استعطاف مراجعي العيادات، بحجة حاجتها لشراء أدوية ودفع نفقات علاجها.، مؤكدة أنه تم ضبط تلك المتسولة.

وبعد إجراء دراسة بشأن حالتها الاجتماعية، تبين أنها تملك سيارتين إحداهما شحن عمومي نوع "مرسيدس موديل 2011″، وسيارة أخرى نقل مشترك خصوصي "هونداي موديل 1994″، إضافة إلى أنه تبين أن لها سوابق بتهمة الإيذاء، وتمت إحالتها إلى الجهات الأمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

التسول
الأردن
مرسيدس
متسولة
مراجعي العيادات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
الله يمنعنا منه ومن قله النوم ذبحتنا😞
ابو رياض الحربي
مدحر الوضع محد درا عنكم الي يبونه يصير غصب عن خشومكم
رااايق
ياااا أهل الفن فضايحكم *** أكثر من أعمالكم ** ما تعرفون شي أسمه أسرار غير قابلة للنشر ** وأن البيوت أسرار ** وكلوا على...
أبو عبدالله الحربي
السفير فجع عند الفجع فجعنا الم نقل أن مليشيا إرهابية ولم يقل من فجع نحن نعلم من قال السعودية حجر عثرة على كل متمرد...
fares
احسن خله بتادب

أخر الأخبار

شروط المحاماة والحصول على الترخيص لممارستها
شروط المحاماة والحصول على الترخيص لممارستها
منذ 7 دقائق 1183
ميسي: يقلقنا الإصابة بفيروس كورونا
ميسي: يقلقنا الإصابة بفيروس كورونا
منذ 27 دقيقة 1496
امرأة تكسر عنق رضيعها بعد أن حملت به سفاحا
امرأة تكسر عنق رضيعها بعد أن حملت به سفاحا
منذ 33 دقيقة 606
بالصور.. اندلاع حريق في مستودع مواد كيميائية بجدة
بالصور.. اندلاع حريق في مستودع مواد كيميائية بجدة
منذ 37 دقيقة 1649
ضبط متسولة تستعطف مراجعي العيادات وتمتلك سيارتي "مرسيدس وهونداي"
ضبط متسولة تستعطف مراجعي العيادات وتمتلك سيارتي "مرسيدس وهونداي"
منذ 47 دقيقة 881
بالفيديو.. وزيرة باكستانية تصفع نائب برلماني على الهواء
بالفيديو.. وزيرة باكستانية تصفع نائب برلماني على الهواء
منذ 52 دقيقة 1040
بالفيديو.." النقل " تعيد فتح طريق السفانية- حفر الباطن للحركة المرورية
بالفيديو.." النقل " تعيد فتح طريق السفانية- حفر الباطن للحركة المرورية
منذ 57 دقيقة 1749
اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
منذ ساعة 1820
الأهلي والشباب يتنافسان على ضم نجم الوحدة
الأهلي والشباب يتنافسان على ضم نجم الوحدة
منذ ساعة 2360
ياسمين نيار تثير الجدل بعد تسريب محادثات "واتساب" مع محمد السبكي
ياسمين نيار تثير الجدل بعد تسريب محادثات "واتساب" مع محمد السبكي
منذ ساعة 1149