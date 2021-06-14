ضبط متسولة تستعطف مراجعي العيادات وتمتلك سيارتي "مرسيدس وهونداي"

عمّان (صدى):
تمكنت أجهزة مكافحة التسول في الأردن، من ضبط إحدى السيدات، اعتادت ممارسة التسول أمام مجمع طبي تابع لمستشفى في إحدى مناطق العاصمة عمان.
وأوضحت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية إن السيدة اعتادت استعطاف مراجعي العيادات، بحجة حاجتها لشراء أدوية ودفع نفقات علاجها.، مؤكدة أنه تم ضبط تلك المتسولة.
وبعد إجراء دراسة بشأن حالتها الاجتماعية، تبين أنها تملك سيارتين إحداهما شحن عمومي نوع "مرسيدس موديل 2011″، وسيارة أخرى نقل مشترك خصوصي "هونداي موديل 1994″، إضافة إلى أنه تبين أن لها سوابق بتهمة الإيذاء، وتمت إحالتها إلى الجهات الأمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.