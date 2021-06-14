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امرأة تكسر عنق رضيعها بعد أن حملت به سفاحا

منذ 33 دقيقة
602
امرأة تكسر عنق رضيعها بعد أن حملت به سفاحا

القاهرة (صدى):
قررت امرأة التخلص من طفلها الرضيع، بعد أن حملت به سفاحا أثناء سفر زوجها، وخوفًا من افتضاح أمرها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية أن الزوج حضر إلى مصر من الخارج في شهر أكتوبر من 2020، وسافر في شهر نوفمبر، وبعد 6 أشهر فوجئ بإنجاب زوجته طفلًا وقد سجلته باسمه، وادعت وفاته بمرض الصفراء وتم دفن الطفل.

وتبيّن من تقرير الطب الشرعي وتحليل DNA أن الطفل ليس من صلب الزوج، في حين كشفت نتيجة الطب الشرعي بعد استخراج الجثة من قبل النيابة العامة، وجود شبهة جنائية، وأن الأم وراء قتل رضيعها بكسر عنقه.

مصر
جريمة
قتل
رضيع
النيابة العامة المصرية

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