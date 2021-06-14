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أمير تبوك يستقبل سفير باكستان لدى المملكة

منذ 10 ساعات
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أمير تبوك يستقبل سفير باكستان لدى المملكة

عطاالله العمراني (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتب سموه بالإمارة اليوم ، سفير جمهورية باكستان لدى المملكة بلال أكبر والوفد المرافق له ، الذي يزور المنطقة حاليًا.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالسفير الباكستاني , متمنياً له طيب الإقامة بالمنطقة, منوهاً سموه بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته عبر السفير الباكستاني لدى المملكة عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات وفي نهاية الاستقبال تسلّم سمو أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من سفير الباكستان لدى المملكة.

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الأمير فهد بن سلطان
أمير تبوك
باكستان
سفير باكستان

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أحدث التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
الله يمنعنا منه ومن قله النوم ذبحتنا😞
ابو رياض الحربي
مدحر الوضع محد درا عنكم الي يبونه يصير غصب عن خشومكم
رااايق
ياااا أهل الفن فضايحكم *** أكثر من أعمالكم ** ما تعرفون شي أسمه أسرار غير قابلة للنشر ** وأن البيوت أسرار ** وكلوا على...
أبو عبدالله الحربي
السفير فجع عند الفجع فجعنا الم نقل أن مليشيا إرهابية ولم يقل من فجع نحن نعلم من قال السعودية حجر عثرة على كل متمرد...
fares
احسن خله بتادب

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