الأهلي والشباب يتنافسان على ضم نجم الوحدة

ماجد محمد (صدى):
أفادت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن ناديا الأهلي والشباب يتناقسان على ضم أحد نجوم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت مصادر أن وكيل البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، لاعب نادي الوحدة، سيجتمع مع مسئولي نادي الشباب في دبي خلال الفترة الحالية من أجل حسم الصفقة، بحسب صحيفة الميدان الرياضي.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة الأهلي عادت من جديد لطاولة المفاوضات، بعد أن رفضت مطالب اللاعب السابقة.
وفي وقت سابق، أكدت تقارير صحفية أن اللاعب يريد الحصول على 4.5 مليون دولار في الموسم الواحد، بالإضافة إلى بعض المميزات الأخرى.