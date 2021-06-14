نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الأهلي والشباب يتنافسان على ضم نجم الوحدة

منذ ساعة
2145
الأهلي والشباب يتنافسان على ضم نجم الوحدة

ماجد محمد (صدى):
أفادت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن ناديا الأهلي والشباب يتناقسان على ضم أحد نجوم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت مصادر أن وكيل البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، لاعب نادي الوحدة، سيجتمع مع مسئولي نادي الشباب في دبي خلال الفترة الحالية من أجل حسم الصفقة، بحسب صحيفة الميدان الرياضي.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الأهلي عادت من جديد لطاولة المفاوضات، بعد أن رفضت مطالب اللاعب السابقة.

وفي وقت سابق، أكدت تقارير صحفية أن اللاعب يريد الحصول على 4.5 مليون دولار في الموسم الواحد، بالإضافة إلى بعض المميزات الأخرى.

الشباب
الوحدة
الأهلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أنسيلمو دي مورايس

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
ياااا أهل الفن فضايحكم *** أكثر من أعمالكم ** ما تعرفون شي أسمه أسرار غير قابلة للنشر ** وأن البيوت أسرار ** وكلوا على...
أبو عبدالله الحربي
السفير فجع عند الفجع فجعنا الم نقل أن مليشيا إرهابية ولم يقل من فجع نحن نعلم من قال السعودية حجر عثرة على كل متمرد...
fares
احسن خله بتادب
رااايق
وضع رسوم على الاتصال المجاني "استغلال" **!!!!!!!!!! هذا ماهو أستغلال هذا نصب وأحتيال ***
واضح*** وصريح***
ممكن يوجد بينهم(( قادة المراكب)) من هو متقهوي ومكثر فالقهوة،، ممكن أحدهما أو كلاهما..

أخر الأخبار

امرأة تكسر عنق رضيعها بعد أن حملت به سفاحا
امرأة تكسر عنق رضيعها بعد أن حملت به سفاحا
منذ 11 دقيقة 239
بالصور.. اندلاع حريق في مستودع مواد كيميائية بجدة
بالصور.. اندلاع حريق في مستودع مواد كيميائية بجدة
منذ 15 دقيقة 1360
ضبط متسولة تستعطف مراجعي العيادات وتمتلك سيارتي "مرسيدس وهونداي"
ضبط متسولة تستعطف مراجعي العيادات وتمتلك سيارتي "مرسيدس وهونداي"
منذ 25 دقيقة 548
بالفيديو.. وزيرة باكستانية تصفع نائب برلماني على الهواء
بالفيديو.. وزيرة باكستانية تصفع نائب برلماني على الهواء
منذ 30 دقيقة 725
بالفيديو.." النقل " تعيد فتح طريق السفانية- حفر الباطن للحركة المرورية
بالفيديو.." النقل " تعيد فتح طريق السفانية- حفر الباطن للحركة المرورية
منذ 35 دقيقة 1571
اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
منذ 50 دقيقة 1685
الأهلي والشباب يتنافسان على ضم نجم الوحدة
الأهلي والشباب يتنافسان على ضم نجم الوحدة
منذ ساعة 2145
ياسمين نيار تثير الجدل بعد تسريب محادثات "واتساب" مع محمد السبكي
ياسمين نيار تثير الجدل بعد تسريب محادثات "واتساب" مع محمد السبكي
منذ ساعة 1013
شقيقة أصالة تشنّ هجوما حاداً عليها: زمن الماديات والكذب
شقيقة أصالة تشنّ هجوما حاداً عليها: زمن الماديات والكذب
منذ ساعة 918
بالفيديو.. لواء متقاعد يتحدث عن معركة "مستعمرة الزراعة" التي خاضها الجنود السعوديون ضد اليهود
بالفيديو.. لواء متقاعد يتحدث عن معركة "مستعمرة الزراعة" التي خاضها الجنود السعوديون ضد اليهود
منذ ساعة 2365