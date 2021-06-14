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بالفيديو.. وزيرة باكستانية تصفع نائب برلماني على الهواء

منذ 52 دقيقة
1034
بالفيديو.. وزيرة باكستانية تصفع نائب برلماني على الهواء

متابعة_أميرة خالد (صدى):
صفعت وزيرة الإعلام والإذاعة الباكستانية السابقة فردوس عاشق عوان، النائب البرلماني قدير ماندوخل، خلال بث تلفزيوني مباشر في إحدى القنوات المحلية.

وردت الوزيرة الباكستانية السابقة على اتهامات النائب البرلماني لها بالفساد خلال البرنامج الحواري، وقيامه بتهديدها والتعدي اللفظي عليها؛ حيث اعتبرت فردوس الصفعة دفاعاً عن النفس.

وقالت فردوس عاشق، عقب انتشار فيديو الواقعة: "لقد أهانني النائب وهددني وسب والدي خلال البرنامج الحواري، وبعد استشارة الفريق القانوني سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

 

باكستان
نائب برلماني
وزير باكستانية
فروس عاشق عوان

التعليقات

fares
fares عدد التعليقات : 3017
منذ دقيقتين
احسن خله بتادب

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أحدث التعليقات

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الله يمنعنا منه ومن قله النوم ذبحتنا😞
ابو رياض الحربي
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fares
احسن خله بتادب

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