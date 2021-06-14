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ياسمين نيار تثير الجدل بعد تسريب محادثات "واتساب" مع محمد السبكي

منذ ساعة
1149
ياسمين نيار تثير الجدل بعد تسريب محادثات "واتساب" مع محمد السبكي

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أحدثت المطربة الجزائرية ياسمين نيار، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت عن محادثات مع المنتج محمد السبكي، عبر تطبيق "واتساب"، مشيرة إلى أنها تحاول الابتعاد عنه بعد الانفصال، بينما يلح هو في طلب العودة إليها.

وكشفت ياسمين لمتابعيها على "فيسبوك"، حقيقة زواجها من السبكي، قائلة: "زواج طلاق الحمد لله طلعت منه بأقل الخساير".

وشاركت ياسمين متابعيها صورة رداً على سؤال متابع: "إنتي فعلا كنتي متزوجة السبكي؟"، وعلّقت عليها: "هذا سؤال من فان إمبارح وهذا ردي عليه صباح الخير لكل أحبابي الغاليين، أنا لا أرجع لرجل ظلمني، زواج طلاق الحمد لله طلعت منه بأقل الخساير، ولحد الساعة عايز أرجعله وأنا مش عايزة".

فيسبوك
واتساب
محمد السبكي
ياسمين نيار
رسائل واتساب

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9333
منذ دقيقة
ياااا أهل الفن فضايحكم *** أكثر من أعمالكم ** ما تعرفون شي أسمه أسرار غير قابلة للنشر **

وأن البيوت أسرار ** وكلوا على عينك يا تاجر ** اللي مش هيشتري يتفرج ***

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أحدث التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
الله يمنعنا منه ومن قله النوم ذبحتنا😞
ابو رياض الحربي
مدحر الوضع محد درا عنكم الي يبونه يصير غصب عن خشومكم
رااايق
ياااا أهل الفن فضايحكم *** أكثر من أعمالكم ** ما تعرفون شي أسمه أسرار غير قابلة للنشر ** وأن البيوت أسرار ** وكلوا على...
أبو عبدالله الحربي
السفير فجع عند الفجع فجعنا الم نقل أن مليشيا إرهابية ولم يقل من فجع نحن نعلم من قال السعودية حجر عثرة على كل متمرد...
fares
احسن خله بتادب

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