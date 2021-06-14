ياسمين نيار تثير الجدل بعد تسريب محادثات "واتساب" مع محمد السبكي

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أحدثت المطربة الجزائرية ياسمين نيار، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت عن محادثات مع المنتج محمد السبكي، عبر تطبيق "واتساب"، مشيرة إلى أنها تحاول الابتعاد عنه بعد الانفصال، بينما يلح هو في طلب العودة إليها.
وكشفت ياسمين لمتابعيها على "فيسبوك"، حقيقة زواجها من السبكي، قائلة: "زواج طلاق الحمد لله طلعت منه بأقل الخساير".
وشاركت ياسمين متابعيها صورة رداً على سؤال متابع: "إنتي فعلا كنتي متزوجة السبكي؟"، وعلّقت عليها: "هذا سؤال من فان إمبارح وهذا ردي عليه صباح الخير لكل أحبابي الغاليين، أنا لا أرجع لرجل ظلمني، زواج طلاق الحمد لله طلعت منه بأقل الخساير، ولحد الساعة عايز أرجعله وأنا مش عايزة".