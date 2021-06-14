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شقيقة أصالة تشنّ هجوما حاداً عليها: زمن الماديات والكذب

منذ ساعة
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شقيقة أصالة تشنّ هجوما حاداً عليها: زمن الماديات والكذب

دمشق (صدى):
ظهرت الخلافات من جديد بين الفنانة السورية أصالة وشقيقتها ريم نصري وذلك بعد فترة كبيرة من حدوث الصلح بينهما.

وأظهر مقطع متداول لتسجيل صوتي نسب لريم وشنت من خلاله هجوماً حاداً على أصالة، قائلة: "وحتي مين ما طلع وحكى من العائلة الكريمة، اللي أنا بنتمي لها بكل أسف هيكون رد مزيف ومجبورين عليه".

وتابعت: "أنا اليوم مني بحالة منيحة.. ولحد هلا ما نمت بعد حضور أصالة حفل الزفاف، الحقيقة إني حاولت آخد شئ يهدئ الأعصاب".

وحدث الخلاف بين أصالة وشقيقتها ريم، بسبب عدم حضور أصالة حفل زفاف ريم الذي أقيم في شهر يناير الماضي، ببيروت، بحجة خوفها من الإصابة بفيروس كورونا.

في حين حضرت أصالة زفاف الإعلامية جيسيكا عازار، وأحيت الحفل الذي أقيم مساء الجمعة الماضي في بيروت.

ونشرت ريم صورة لأصالة في زفاف جيسيكا عازار، قائلة: "زمن الماديات والكذب والنفاق والتعلق.. زمن وسخ بيطلع فيه الإنسان من جلدو، ومن دمو، وبيغيرو؛ حسب مصالحه، صورته الشيطانية التي تظهر بهيئة ملاك.. زمن كذاب، وحياة بشعة وسخيفة بتليقلك".

أصالة نصري
أصالة
الخلافات
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جنوبيه قحطانيه❣
الله يمنعنا منه ومن قله النوم ذبحتنا😞
ابو رياض الحربي
مدحر الوضع محد درا عنكم الي يبونه يصير غصب عن خشومكم
رااايق
ياااا أهل الفن فضايحكم *** أكثر من أعمالكم ** ما تعرفون شي أسمه أسرار غير قابلة للنشر ** وأن البيوت أسرار ** وكلوا على...
أبو عبدالله الحربي
السفير فجع عند الفجع فجعنا الم نقل أن مليشيا إرهابية ولم يقل من فجع نحن نعلم من قال السعودية حجر عثرة على كل متمرد...
fares
احسن خله بتادب

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