شقيقة أصالة تشنّ هجوما حاداً عليها: زمن الماديات والكذب

دمشق (صدى):
ظهرت الخلافات من جديد بين الفنانة السورية أصالة وشقيقتها ريم نصري وذلك بعد فترة كبيرة من حدوث الصلح بينهما.
وأظهر مقطع متداول لتسجيل صوتي نسب لريم وشنت من خلاله هجوماً حاداً على أصالة، قائلة: "وحتي مين ما طلع وحكى من العائلة الكريمة، اللي أنا بنتمي لها بكل أسف هيكون رد مزيف ومجبورين عليه".
وتابعت: "أنا اليوم مني بحالة منيحة.. ولحد هلا ما نمت بعد حضور أصالة حفل الزفاف، الحقيقة إني حاولت آخد شئ يهدئ الأعصاب".
وحدث الخلاف بين أصالة وشقيقتها ريم، بسبب عدم حضور أصالة حفل زفاف ريم الذي أقيم في شهر يناير الماضي، ببيروت، بحجة خوفها من الإصابة بفيروس كورونا.
في حين حضرت أصالة زفاف الإعلامية جيسيكا عازار، وأحيت الحفل الذي أقيم مساء الجمعة الماضي في بيروت.
ونشرت ريم صورة لأصالة في زفاف جيسيكا عازار، قائلة: "زمن الماديات والكذب والنفاق والتعلق.. زمن وسخ بيطلع فيه الإنسان من جلدو، ومن دمو، وبيغيرو؛ حسب مصالحه، صورته الشيطانية التي تظهر بهيئة ملاك.. زمن كذاب، وحياة بشعة وسخيفة بتليقلك".