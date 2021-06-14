بالفيديو.. لواء متقاعد يتحدث عن معركة "مستعمرة الزراعة" التي خاضها الجنود السعوديون ضد اليهود

نايف السالم (صدى):
سلطت دارة الملك عبدالعزيز الضوء على أحد المعارك التي خاضها السعوديون ضد اليهود دفاعا عن فلسطين ومقدساتها، وهي معركة مستعمرة الزراعة أظهروا فيها بسالة وشجاعة كبيرة.
وتحدث اللواء متقاعد علي اليامي أحد العسكريين المتقاعدين عن جانباً من تضحيات الجنود السعوديين في فلسطين ودفاعهم عن مقدساتها الإسلامية.
وقال اللواء متقاعد علي اليامي أنه كان ضمن الفوج السعودي الذي حارب في فلسطين عام 1948م مع بقية العرب، وخاضوا معارك شرسة ضد اليهود، موضخا أن أبرز المعارك التي خاضوها عرفت باسم "مستعمرة الزراعة"، حيث استمرت أكثر من 12 ساعة دون توقف، بدءاً من الثانية فجراً وحتى عصر ذلك اليوم.
وأضاف بأن اليهود تحصنوا في المستعمرة ووضعوا حولها خنادق وأسلاكًا شائكة بعضها موصلة بالتيار الكهربائي وتخفوا في القرى المحيطة ومنعوا سكانها من الخروج حتى لا يبلغ أحدٌ عنهم، قبل أن يتحركوا الثانية فجراً نحو المستعمرة ويخوضوا المعركة مع العدو، والتي سقط فيها 83 شهيداً.