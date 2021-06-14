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وظيفة تقنية شاغرة في مجلس الضمان الصحي

منذ 26 دقيقة
1589
وظيفة تقنية شاغرة في مجلس الضمان الصحي

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني، عن توفر وظيفة تقنية لذوي الخبرة بمدينة الرياض، بمسمى وظيفي " رئيس قسم الدعم الفني" .

واشترط المجلس، درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة، شهادة (ITIL - CTI - MCSA) أو ما يعادلها، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

وأشار إلى أن التقديم متاح اليوم وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): jobs@cchi.gov.sa .

وظائف
الرياض
مجلس الضمان الصحي
وظيفة تقنية

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د محمد ماجد بخش
لا أجد البراءة في عينيه - وكأنها تقول كنت أحفر في الصخر وكان الصخر يحتاج أدوات - وكانت تلك أدواتي - ولا شيء أقوى...
المهم
وين البديل لازم رمل مستورد
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
مو صحيح وعار من الصحة يامن تدعي اسمك العالمي zool بحوارك اعلاه بغلف عضوكم الذهبي والمحارب من جمهورك واعلامييك لم يقدم هديه للكابتن المنتخب...
زعيم اااسيا
في فرق ياستاذ احمد الهلال يعرف كيف يدير النادي ونجومه ويحقق بطولات وجميع بطولاته موثقه ومعروفه للصغير قبل الكبير اما النصراويه ضاحكين عليهم سماسمره...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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