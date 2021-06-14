وظيفة تقنية شاغرة في مجلس الضمان الصحي

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني، عن توفر وظيفة تقنية لذوي الخبرة بمدينة الرياض، بمسمى وظيفي " رئيس قسم الدعم الفني" .
واشترط المجلس، درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة، شهادة (ITIL - CTI - MCSA) أو ما يعادلها، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
وأشار إلى أن التقديم متاح اليوم وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): jobs@cchi.gov.sa .