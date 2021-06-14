بالفيديو.. نصائح لمعرفة مواقع التسوق الموثوق بها

علي القحطاني (صدى):
قدم يوسف الدبيخي، صانع محتوى ومهتم بالتجارة الإلكترونية، نصائح إلى المستهلكين لمعرفة مواقع التسوق الموثوق بها.
قال الدبيخي لبرنامج “يا هلا” : إنه يجب التأكد من الموقع الإلكتروني الموثوق به من خلال تعليقات العملاء بشأن تعاملهم مع المتجر.
وأضاف أن هناك مواقع عالمية تقدم معلومات عن المتاجر الإلكترونية وأيها أكثر موثوقية، ولدينا في المملكة وزارة التجارة التي تقدم معلومات قيمة للمستهلك بشأن المتاجر الموثوقة.
وأكد أنه يجب الشراء من المتاجر الإلكترونية والتعامل مع البضائع والمنتجات صغيرة الحجم؛ لأن هذه الطريقة لاتؤثر على قيمة الشحن.