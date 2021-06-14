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هيئة الأمر بالمعروف في الأحساء تنشر المحتوى التوعوي لحملة (رب اجعل هذا البلد آمناً)

منذ 9 ساعات
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هيئة الأمر بالمعروف في الأحساء تنشر المحتوى التوعوي لحملة (رب اجعل هذا البلد آمناً)

بدر الحارثي (صدى):
نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأحساء المحتوى التوعوي لحملة (رب اجعل هذا البلد آمناً) تحت شعار ( فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن ) بالأسواق التجارية و المولات والمتنزهات والحدائق العامة وشاطئ العقير .

وتهدف الحملة التي دشنها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب ولحماية الأمن الفكري للمجتمع، والتعريف بدور الرئاسة في ذلك عبر وسائل الإعلام الإلكتروني بالشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي أن تفعيل هذه الحملة المباركة يأتي وفق توجيهات ومتابعة معالي الرئيس العام فيما يخدم الدين والوطن في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله .

 

 

 

الأحساء
هيئة الأمر بالمعروف
المحتوى التوعوي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لا أجد البراءة في عينيه - وكأنها تقول كنت أحفر في الصخر وكان الصخر يحتاج أدوات - وكانت تلك أدواتي - ولا شيء أقوى...
المهم
وين البديل لازم رمل مستورد
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
مو صحيح وعار من الصحة يامن تدعي اسمك العالمي zool بحوارك اعلاه بغلف عضوكم الذهبي والمحارب من جمهورك واعلامييك لم يقدم هديه للكابتن المنتخب...
زعيم اااسيا
في فرق ياستاذ احمد الهلال يعرف كيف يدير النادي ونجومه ويحقق بطولات وجميع بطولاته موثقه ومعروفه للصغير قبل الكبير اما النصراويه ضاحكين عليهم سماسمره...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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