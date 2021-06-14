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انطلاق فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي بجامعة الملك سعود

منذ 10 ساعات
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انطلاق فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي بجامعة الملك سعود

ريم عبدالعزيز (صدى):
انطلقت يوم أمس الأحد الموافق 2021/06/13م فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2021 م في جامعة الملك سعود، وبمشاركة أكثر من 100 طالب من طلاب المرحلة الثانوية.

حيث سيتلقى المشاركين في البرنامج مهارات علمية وأنشطة شخصية وزيارات ميدانية يقدمها لهم كفاءات وطنية من جامعة الملك سعود على مدى ثلاثة أسابيع، كما سيتعرف الطلاب على العديد من العلوم من خلال مسارين أساسيين: مسار التدريب العلمي، مسار المهارات الشخصية.

كما سيتبنى برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي، إثراء المعرفة ورفع الكفاءة وبناء الخبرات العلمية والعملية وفق منهجيات عالمية، كما سيتضمن أنشطة تركز على تطوير المهارات الشخصية للطلبة، وتعدهم للانطلاق والمشاركة الفاعلة التي ترعاها(موهبة) داخل المملكة وخارجها.

ويأتي البرنامج استمرارًا للتعاون المثمر بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) وجامعة الملك سعود، وامتدادًا لمسيرة برامج موهبة الإثرائية التي تقدمها في الإجازة الصيفية من كل عام.

 

جامعة الملك سعود
فعاليات
موهبة الإثرائي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لا أجد البراءة في عينيه - وكأنها تقول كنت أحفر في الصخر وكان الصخر يحتاج أدوات - وكانت تلك أدواتي - ولا شيء أقوى...
المهم
وين البديل لازم رمل مستورد
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
مو صحيح وعار من الصحة يامن تدعي اسمك العالمي zool بحوارك اعلاه بغلف عضوكم الذهبي والمحارب من جمهورك واعلامييك لم يقدم هديه للكابتن المنتخب...
زعيم اااسيا
في فرق ياستاذ احمد الهلال يعرف كيف يدير النادي ونجومه ويحقق بطولات وجميع بطولاته موثقه ومعروفه للصغير قبل الكبير اما النصراويه ضاحكين عليهم سماسمره...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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