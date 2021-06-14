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ضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بالرياض

منذ 40 دقيقة
1677
ضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بالرياض

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم ضبط (6) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية والبنجلادشية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

الرياض
مخالفين
تجريف التربة
القوات الخاصة للأمن البيئي
نقل الرمال

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زعيم اااسيا
في فرق ياستاذ احمد الهلال يعرف كيف يدير النادي ونجومه ويحقق بطولات وجميع بطولاته موثقه ومعروفه للصغير قبل الكبير اما النصراويه ضاحكين عليهم سماسمره...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مو لازم يكون ورا كل ناجح احد التوفيق من الله سبحانه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مو لازم يكون ورا كل ناجح احد التوفيق من الله سبحانه

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