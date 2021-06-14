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الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن القبول الموحد للكليات والمعاهد

منذ 44 دقيقة
1961
الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن القبول الموحد للكليات والمعاهد

الجبيل الصناعية (صدى):
أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع اليوم عن فتح باب القبول الموحد للفصل الدراسي الأول للعام 1443هـ للكليات والمعاهد التابعة لها في مدينتي الجبيل وينبع الصناعية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 ذو القعدة 1442هـ ولمدة خمسة أيام، عبر بوابة القبول الموحد عبر الرابط .

وأوضحت الهيئة الملكية بأن حملة الشهادة الثانوية - علوم طبيعية - مسار علمي عليهم التقدم إلى كلية الجبيل الصناعية وكلية الجبيل الجامعية ومعهد الجبيل التقني، بالإضافة إلى كلية ينبع الصناعية، وكلية ينبع الجامعية ومعهد ينبع التقني، كما يتوجه حاملو شهادة العلوم الإنسانية والعلوم الشرعية والعربية والإدارية والعلوم الاجتماعية بمساريها الأدبي والإداري، إضافة إلى تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد العلمية أو ما يعادلها إلى كلية الجبيل الجامعية فرع الطالبات فقط، ومعهد الجبيل التقني وكلية ينبع الجامعية لفرع الطالبات أيضًا.

وحددت الهيئة شروط القبول أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون خريجاً من المرحلة الثانوية بحد أقصى عامي 1437هـ / 1438هـ فما فوق، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بتقدير لا يقل عن جيد، كما يجب أن تكون نتائج اختباراته للقدرات العامة والتحصيلي بتاريخ العام الدراسي عام 1437 / 1438هـ فما بعد، وأن يكون لائق طبياً.

ينبع الصناعية
الهيئة الملكية للجبيل
القبول الموحد

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زعيم اااسيا
في فرق ياستاذ احمد الهلال يعرف كيف يدير النادي ونجومه ويحقق بطولات وجميع بطولاته موثقه ومعروفه للصغير قبل الكبير اما النصراويه ضاحكين عليهم سماسمره...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مو لازم يكون ورا كل ناجح احد التوفيق من الله سبحانه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مو لازم يكون ورا كل ناجح احد التوفيق من الله سبحانه

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