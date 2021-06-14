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متحدث "الأرصاد": رياح شمالية مؤثرة على عدة مناطق ويصحبها ارتفاع في درجات الحرارة

منذ 36 دقيقة
1595
متحدث "الأرصاد": رياح شمالية مؤثرة على عدة مناطق ويصحبها ارتفاع في درجات الحرارة

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن عدة مناطق تتعرض لرياح شمالية مثيرة للأتربة والغبار، وتوقع أن تمتد هذه الحالة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف القحطاني أن الموجة تؤثر على بعض مناطق المملكة خاصة الشرقية وجازان ونجران والرياض,مبينا أن الموجة سيصاحبها ارتفاع بدرجات الحرارة على معظم المناطق، وتحديداً الشرقية والمدينة المنورة ونجران والرياض والمناطق الشمالية والجنوبية الساحلية.

وأكد أن معدلات الحرارة هذا العام ستكون بين 38 للصغرى و48 للعظمي، مع إمكانية ملامستها الـ50 درجة مئوية بالمنطقة الشرقية.

الرياض
درجات الحرارة
الأرصاد
المركز الوطني للأرصاد الجوية
رياح شمالية

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د محمد ماجد بخش
لا أجد البراءة في عينيه - وكأنها تقول كنت أحفر في الصخر وكان الصخر يحتاج أدوات - وكانت تلك أدواتي - ولا شيء أقوى...
المهم
وين البديل لازم رمل مستورد
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
مو صحيح وعار من الصحة يامن تدعي اسمك العالمي zool بحوارك اعلاه بغلف عضوكم الذهبي والمحارب من جمهورك واعلامييك لم يقدم هديه للكابتن المنتخب...
زعيم اااسيا
في فرق ياستاذ احمد الهلال يعرف كيف يدير النادي ونجومه ويحقق بطولات وجميع بطولاته موثقه ومعروفه للصغير قبل الكبير اما النصراويه ضاحكين عليهم سماسمره...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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