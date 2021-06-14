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بالفيديو.. عبدالحميد العوام: التبرع بالدم إجراء آمن جدا وله فوائد عديدة

منذ 34 دقيقة
1655
بالفيديو.. عبدالحميد العوام: التبرع بالدم إجراء آمن جدا وله فوائد عديدة

علي القحطاني (صدى):
أكد عبدالحميد العوام، اليوم الاثنين، أن التبرع بالدم إجراء آمن جدا وله فوائد عديدة، لافتًا إلى أن في الفترة الأخيرة أصبح هناك الكثيرين يحبون أن يسمعوا عن حملات التبرع بالدم.

وقال عبدالحميد العوام، أن هناك صديق له يخاف من أن يتبرع بالدم حتى لا يسقط أرضًا؛ ليؤكد له بأن هذا غير صحيح بل أن التبرع بالدم صحي ويجدد كرات الدم الحمراء، بحسب برنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية" .

وأوضح أن قبل التبرع بالدم يسأل الطبيب عن أي أمراض يعاني منها الشخص لضمان سلامته، لافتًا إلى أن كل الشركات والمؤسسات الحكومية لديها الآن خدمة مجتمعية، وقبول لهذه من حملات التبرع بالدم.

التبرع بالدم
فوائد صحية
عبدالحميد العوام

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زعيم اااسيا
في فرق ياستاذ احمد الهلال يعرف كيف يدير النادي ونجومه ويحقق بطولات وجميع بطولاته موثقه ومعروفه للصغير قبل الكبير اما النصراويه ضاحكين عليهم سماسمره...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مو لازم يكون ورا كل ناجح احد التوفيق من الله سبحانه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مو لازم يكون ورا كل ناجح احد التوفيق من الله سبحانه

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