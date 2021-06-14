إصابة خطيرة لامرأة هاجمتها بقرة بوحشية أثناء تصويرها

لندن (صدى):
شهدت الحديقة الريفية بالقرب من لوبورو في بيكون هيل ببريطانيا، هجوم وحشي من بقرة كادت أن تقتل امرأة أثناء محاولتها تصوير القطيع، الأمر الذي نتج عنه إصابة المرأة بكسور وكدمات خطيرة.
وصرحت المرأة: "كنا نسير للتو أعلى التل وكانت صديقتي تلتقط صوراً لغروب الشمس، بينما كنت التقط صورًا للأبقار"، مؤكدة بأنها لم تكن قريبة من أي منهم، بل ظلت على بعد 10 أقدام من القطيع، وأثناء تجولها بالكاميرا فجأة رصدت العدسة وجه البقرة قريب جدا منها.
وأشارت أنها لم تشعر بنفسها إلا والبقرة قد وجهت إليها ضربة برأسها أسقطتها أرضا وكادت أن تقتلها؛ لتتمكن من الزحف والركض بعيدًا ونجت من البقرة المتوحشة في لحظات رعب لا تنسى، لكنها تعرضت لعدة إصابات وكدمات شديدة في جسدها، كما خدشت ذراعها عندما سقطت.