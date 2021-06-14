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إصابة خطيرة لامرأة هاجمتها بقرة بوحشية أثناء تصويرها

منذ ساعة
930
إصابة خطيرة لامرأة هاجمتها بقرة بوحشية أثناء تصويرها

لندن (صدى):
شهدت الحديقة الريفية بالقرب من لوبورو في بيكون هيل ببريطانيا، هجوم وحشي من بقرة كادت أن تقتل امرأة أثناء محاولتها تصوير القطيع، الأمر الذي نتج عنه إصابة المرأة بكسور وكدمات خطيرة.

وصرحت المرأة: "كنا نسير للتو أعلى التل وكانت صديقتي تلتقط صوراً لغروب الشمس، بينما كنت التقط صورًا للأبقار"، مؤكدة بأنها لم تكن قريبة من أي منهم، بل ظلت على بعد 10 أقدام من القطيع، وأثناء تجولها بالكاميرا فجأة رصدت العدسة وجه البقرة قريب جدا منها.

وأشارت أنها لم تشعر بنفسها إلا والبقرة قد وجهت إليها ضربة برأسها أسقطتها أرضا وكادت أن تقتلها؛ لتتمكن من الزحف والركض بعيدًا ونجت من البقرة المتوحشة في لحظات رعب لا تنسى، لكنها تعرضت لعدة إصابات وكدمات شديدة في جسدها، كما خدشت ذراعها عندما سقطت.

 

 

بريطانيا
امرأة
تصوير
بقرة
هجوم وحشي

التعليقات

abdul
abdul عدد التعليقات : 5473
منذ 19 دقيقة
ربما لم تأخذ إذنا مسبقا من البقرة او صاحب القطيع بالتصوير. ومش كل مرة تسلم الجرّة .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80818
منذ دقيقة
تستاهل من قلها تصور

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د محمد ماجد بخش
لا أجد البراءة في عينيه - وكأنها تقول كنت أحفر في الصخر وكان الصخر يحتاج أدوات - وكانت تلك أدواتي - ولا شيء أقوى...
المهم
وين البديل لازم رمل مستورد
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
مو صحيح وعار من الصحة يامن تدعي اسمك العالمي zool بحوارك اعلاه بغلف عضوكم الذهبي والمحارب من جمهورك واعلامييك لم يقدم هديه للكابتن المنتخب...
زعيم اااسيا
في فرق ياستاذ احمد الهلال يعرف كيف يدير النادي ونجومه ويحقق بطولات وجميع بطولاته موثقه ومعروفه للصغير قبل الكبير اما النصراويه ضاحكين عليهم سماسمره...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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