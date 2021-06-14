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مدير عام الأمر بالمعروف بالباحة يتابع جاهزية المركز التوجيهي بغابة رغدان

منذ 11 ساعة
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مدير عام الأمر بالمعروف بالباحة يتابع جاهزية المركز التوجيهي بغابة رغدان

بدر الحارثي (صدى):
تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي سير العمل في المركز التوجيهي بمتنزه غابة رغدان واطلع على جاهزية المركز وما يقدمه من برامج توعوية ووقائية، وما يوظفه من وسائل توعوية وتقنيات متنوعة (مرئية ومسموعة) لتوعية مرتاديه من السياح والزوار.

وأوضح فضيلته أن تنفيذ هذه المراكز يأتي حرصاً من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المساهمة في خدمة السياح والمتنزهين وإيصال رسالتها السامية لهم وعرض الحملات النوعية التي أطلقتها بدعم ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. منوهاً فضيلته بالدعم والمؤازرة التي يجدها الفرع في جميع أعماله من لدن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة حفظه الله.

 

 

 

هيئة الأمر بالمعروف
منطقة الباحة
شراحيلي

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