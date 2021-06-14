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مواصفات سيارة لكزس NX 2022 الجديدة

منذ ساعة
1610
مواصفات سيارة لكزس NX 2022 الجديدة

طوكيو (صدى):
أزاحت شركة لكزس اليابانية الستار عن نسختها الجديدة NX 2022 ، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

و تمتعت السيارة النسخة لكزس NX 250 بالعديد من التقنيات الفنية الخاطفة للانظار، إلى جانب الاطلالة الخارجية، و التجهيزات الداخلية أيضا، وتحتوي على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 206 حصان، و 249 تيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات، لتصل من 0 إلى 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 8.2 ثانية.

وتتمتع السيارة لكزس NX 350 بمحرك من 4 اسطوانات، و بسعة 2400 سي سي تيربو، يولد قوة 275 حصان، و زم أقصى للدوران يبلغ 430 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات، و تتسارع هذه الفئة من نقطة الثبات 0 حتى تصل لـ 100 كم في الساعة خلال 6.8 ثانية.

و تشهد النسخة لكزس NX 350H نظام هجين من محرك باعي الاسطوانات، سعة 2500 سي سي، يعمل معه محرك كهربائي، لتصل القوة الاجمالية لهذه المنظومة و التي تعتمد على خاصية الدفع الكلي للعجلات نحو 239 حصان، أما عن قدرات التسارع فيمكنها الانطلاق من 0 لـ 100 كم خلال 5.7 ثانية فقط.

وتحتوي السيارة لكزس NX 2022 على شبكات أمامية متعددة المقاطع باللون الاسود، مع مصابيح أمامية حادة، و مرايات جانبية ذات شرائط ضوئية، بالاضافة إلى عجلات رياضية، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، يبلغ قياسها 9.8 بوصة، و مقود حركة متعدد المهام.

سيارة لكزس
السيارات الرياضية
التقنيات الفنية
شركة لكزس اليابانية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لا أجد البراءة في عينيه - وكأنها تقول كنت أحفر في الصخر وكان الصخر يحتاج أدوات - وكانت تلك أدواتي - ولا شيء أقوى...
المهم
وين البديل لازم رمل مستورد
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
مو صحيح وعار من الصحة يامن تدعي اسمك العالمي zool بحوارك اعلاه بغلف عضوكم الذهبي والمحارب من جمهورك واعلامييك لم يقدم هديه للكابتن المنتخب...
زعيم اااسيا
في فرق ياستاذ احمد الهلال يعرف كيف يدير النادي ونجومه ويحقق بطولات وجميع بطولاته موثقه ومعروفه للصغير قبل الكبير اما النصراويه ضاحكين عليهم سماسمره...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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