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السفير الفرنسي: فجعت من سقوط طائرة مسيرة حوثية فوق مدرسة بعسير

منذ 49 دقيقة
1869
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السفير الفرنسي: فجعت من سقوط طائرة مسيرة حوثية فوق مدرسة بعسير

أبها (صدى):
علق السفير الفرنسي في المملكة، لودوفيك بوي، اليوم الإثنين، على سقوط طائرة مسيّرة حوثية فوق مدرسة بمنطقة عسير في المملكة ، واصفًا الاعتداء بالجبان.

وأشار السفير الفرنسي إلى أنه فجع من سقوط طائرة مسيّرة حوثية فوق مدرسة في عسير، مؤكدا أن الاعتداء على مكان مخصص للعلم وحشي وفظيع.

وقال : باسم السفارة الفرنسية في المملكة أُدينُ بشدّة هذا الاعتداء الفظيع والجبان والوحشيّ على مكانٍ مكرّسٌ للعلم والمعرفة والتعليم، تُرَبّى فيه أجيال الغد"

وكان الدفاع المدني قد تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.

 

عسير
مدرسة
السفير الفرنسي
طائرة مسيرة
لودوفيك بوي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13381
منذ دقيقة
كان السفير الدكتور غازي القصيبي يكره بعض العبارات التي قد لا تمثل الواقع مثل كلمة فوجئت وكلمة فجعت وكلمة ذهلت لأنه عملي ويحب الواقعية ويكره التكلف في التعبير رحمه الله وكانت تربطني به علاقة وطيدة فهو صديق المثقف العربي ورافع لواء الفكر العربي ولا أعتقد أن مثل معاليه يتكرر أبداً في زمن العولمة التي نقرت في رأس العروبية وأجمل ما كتبه رواية عاشها وعايش أحداثها وهي شقة الحرية وعطفا على ما سبق الفجيعة قيد في التعبير، وربما حق لمعاليه أن يكره تقييد المشاعر واختزالها باتجاه ومسار محدد.

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زعيم اااسيا
في فرق ياستاذ احمد الهلال يعرف كيف يدير النادي ونجومه ويحقق بطولات وجميع بطولاته موثقه ومعروفه للصغير قبل الكبير اما النصراويه ضاحكين عليهم سماسمره...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مو لازم يكون ورا كل ناجح احد التوفيق من الله سبحانه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مو لازم يكون ورا كل ناجح احد التوفيق من الله سبحانه

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