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الهيئة العامة للنقل توضح أبرز محتويات العقد الموحد لتأجير السيارات

منذ 59 دقيقة
1754
الهيئة العامة للنقل توضح أبرز محتويات العقد الموحد لتأجير السيارات

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للنقل، أبرز محتويات العقد الموحد لتأجير السيارات، حيث حددت اللائحة المنظمة لنشاط تأجير المركبات ووسطاء التأجير كحد أدنى.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز هذه البيانات " رقم العقد وتاريخه ومكان إبرامه، بيانات المنشأة المرخص لها في نشاط تأجيرالسيارات.

وأضافت : كما تتضمن بيانات السيارة وبيانات المستأجر وكذلك بيانات المفوضين بالقيادة، بيانات وثيقة التأمين، بيانات الكيلو مترات للسيارة، وطريقة الدفع، والشروط والالتزامات المرتبة على المستأجر، ونوع وكمية الوقود الموجودة في السيارة.

 

النقل
العقد الموحد
تأجير السيارات
الهيئة العامة للنقل
اللائحة المنظمة

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زعيم اااسيا
في فرق ياستاذ احمد الهلال يعرف كيف يدير النادي ونجومه ويحقق بطولات وجميع بطولاته موثقه ومعروفه للصغير قبل الكبير اما النصراويه ضاحكين عليهم سماسمره...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مو لازم يكون ورا كل ناجح احد التوفيق من الله سبحانه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مو لازم يكون ورا كل ناجح احد التوفيق من الله سبحانه

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