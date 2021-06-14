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بالفيديو.. «الهيئة الملكية» تكشف طريقة حل مشاكل العشوائيات في مكة المكرمة

منذ ساعة
1944
بالفيديو.. «الهيئة الملكية» تكشف طريقة حل مشاكل العشوائيات في مكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس عبدالرحمن عداس، آلية حل مشاكل العشوائيات في مكة المكرمة.

وأوضح المهندس عبدالرحمن عداس، أن أولى خطوات العمل بملف العشوائيات تمثلت في تنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والجهات المقابلة لهم، كما تم إصدار "الصك الموحد"، والذي تم تطبيقه في مشروع الملك عبدالعزيز الموازي ومنطقة جبل عمر.

وأكد "عداس" أن الهيئة تركز على المواقع التاريخية في مكة المكرمة، وذلك لأهميتها في إثراء تجربة الزوار والسكان، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا بين الهيئة والقطاع الخاص لتطوير الخدمات في هذه المناطق، بحسب تصريحاته لقناة "العربية" .

وقال أنه تم إطلاق المركز الموحد للنقل ليكون المظلة التي تشرف على كافة الأعمال بهذا القطاع، كما يتم التركيز حاليًا على البنية التحتية وإكمال الطرق الدائرية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إطلاق حافلات مكة قريبًا، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قطاع الأجرة.

مكة المكرمة
الهيئة الملكية
المشاعر المقدسة
العشوائيات

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زعيم اااسيا
في فرق ياستاذ احمد الهلال يعرف كيف يدير النادي ونجومه ويحقق بطولات وجميع بطولاته موثقه ومعروفه للصغير قبل الكبير اما النصراويه ضاحكين عليهم سماسمره...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مو لازم يكون ورا كل ناجح احد التوفيق من الله سبحانه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مو لازم يكون ورا كل ناجح احد التوفيق من الله سبحانه

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