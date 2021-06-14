مركز التدريب الإنشائي يعلن عن بدء التسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن المركز الوطني للتدريب الإنشائي بالنعيرية عن بدء التسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لحملة الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية.
ويبدأ بالتدريب لدى إحدى الشركات المحلية أو العالمية العاملة في تنفيذ مشاريع شركة أرامكو السعودية، وذلك في التخصصات الآتية:"الكهرباء، الأنابيب، اللحام، الأمن والسلامة المهنية، الآلات الدقيقة.
واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة او الصناعية، وأن لا يكون قد سبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن يكون عمر المتقدم من 18 إلى 30 سنة.
كما اشترطت أن يكون لائق طبياً، وأن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 60%، وأن لا يقل معدل القياس عن 50%.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الان بدأ اليوم الأحد 1442/11/03هـ الموافق 2021/06/13م، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكن الإطلاع على التفاصيل من خلال موقع المركز.