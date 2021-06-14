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مركز التدريب الإنشائي يعلن عن بدء التسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

منذ 5 دقائق
1139
مركز التدريب الإنشائي يعلن عن بدء التسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن المركز الوطني للتدريب الإنشائي بالنعيرية عن بدء التسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لحملة الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية.

ويبدأ بالتدريب لدى إحدى الشركات المحلية أو العالمية العاملة في تنفيذ مشاريع شركة أرامكو السعودية، وذلك في التخصصات الآتية:"الكهرباء، الأنابيب، اللحام، الأمن والسلامة المهنية، الآلات الدقيقة.

واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة او الصناعية، وأن لا يكون قد سبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن يكون عمر المتقدم من 18 إلى 30 سنة.

كما اشترطت أن يكون لائق طبياً، وأن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 60%، وأن لا يقل معدل القياس عن 50%.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الان بدأ اليوم الأحد 1442/11/03هـ الموافق 2021/06/13م، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكن الإطلاع على التفاصيل من خلال موقع المركز.

 

وظائف
الموارد البشرية
أرامكو
النعيرية
مركز التدريب الإنشائي

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
اصلن وجهه مرعب ويجيب الهم والغم سبحان الله .
قرم
الله المستعان. لي فتره ماني قادر اعبي سيارتي فل او حتى احيانا كثيره النص!!!
عبدالرحمن
صلن هدا ليس من جمهور النصر هدا من بني زعيق من جمهور ابو طاقيه معليك منه هدا هلالي من ابو زنوبه بغلف معروف بدعمه...
ابو سعود
وجوده وعدمه واحد
المهم
الناس ماتقدر تعبي بنزين وأنت تباها

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