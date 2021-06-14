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وظائف شاغرة في مدارس رحاب المعرفة وشموخ الأجيال الأهلية

منذ ساعة
1932
وظائف شاغرة في مدارس رحاب المعرفة وشموخ الأجيال الأهلية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت مدارس رحاب المعرفة الأهلية عن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية والإدارية للعام 1443هـ للعمل في (الرياض)، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت مدارس الرحاب أن الوظائف الشاغرة المتاحة هي:

- قائد.

- وكيل.

- معلم لغة عربية.

- معلم صف.

- معلم إسلاميات.

- معلم رياضيات.

- معلم لغة إنجليزية.

- معلم علوم.

- معلم كيمياء.

- معلم فيزياء.

- معلم أحياء.

- معلم علم أرض.

- معلم بدنية.

- معلم فنية.

- معلم حاسب.

- معلم اجتماعيات.

- مصادر تعلم.

- مهارات أسرية.

- مدخل بيانات سكرتير.

- رائد النشاط.

- مرشد طلابي.

- مشرف عام.

- مشرف تربوي.

- IT (تقنية المعلومات)

- تسويق.

- مدير مالي.

- محاسب.

- مدير حسابات.

- محضري مختبر.

- معلم صفوف مبكرة.

وأشارت أن التقديم متاح ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب، ويمكن التقديم عن طريق بوابة المدارس 

كما أعلنت مدارس شموخ الأجيال الأهلية عن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية والإدارية لجميع التخصصات للعام 1443 للعمل في (الرياض).

واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة المتقدم لها، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم عبر بوابة المدارس

الرياض
وظائف شاغرة
مدارس رحاب المعرفة
مدارس شموخ الأجيال

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
اصلن وجهه مرعب ويجيب الهم والغم سبحان الله .
قرم
الله المستعان. لي فتره ماني قادر اعبي سيارتي فل او حتى احيانا كثيره النص!!!
عبدالرحمن
صلن هدا ليس من جمهور النصر هدا من بني زعيق من جمهور ابو طاقيه معليك منه هدا هلالي من ابو زنوبه بغلف معروف بدعمه...
ابو سعود
وجوده وعدمه واحد
المهم
الناس ماتقدر تعبي بنزين وأنت تباها

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