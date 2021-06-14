الاستيقاظ قبل الوقت المعتاد بساعة يقلل خطر الإصابة بالاكتئاب

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أجرى باحثون في جامعتي كولورادو بولدر وهارفرد ومعهد برود للطب الحيوي، دراسة أثبتت أن الاستيقاظ بساعة مبكرًا عن المعتاد يقلل خطر الإصابة بمرض الاكتئاب.
وأوضحت الدراسة، أن كل ساعة استيقاظ أبكر من المعتاد، تكون الفائدة أكبر، لافتة إلى أن الخطر ينخفض بنسبة 23%، إن تمكن الشخص من إعادة ضبط ساعة الاستيقاظ.
وكشفت الباحثة الرئيسية في الدراسة، سيلي فيتر، من جامعة كولورادو بولدر إن هناك بعض التفسيرات المعقولة لوجود ارتباط بين الساعة البيولوجية واضطراب النوم، مضيفة أن الأشخاص الذين يستيقظون مبكرا يتوافقون بشكل أفضل مع جداول العمل والراحة النموذجية، أما أولئك الذين ينامون في وقت متأخر للغاية مثل منتصف الليل أو الفجر فيجدون صعوبة في ذلك.
وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يستيقظون مبكرا يتعرضون أيضا للضوء بشكل أكبر وفي وقت مبكر ، مما قد يؤثر على صحتهم إيجابية، مضيفة أن ممارسة الرياضة في وقت مبكر من اليوم يمكن أن تساعد في "تعزيز" الإشارات التي تبلغ جسمك بوجوب الاستيقاظ مبكرا.