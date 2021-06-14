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السديس يشدد على تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس للعاملين بالحرمين الشريفين

منذ 24 دقيقة
1411
السديس يشدد على تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس للعاملين بالحرمين الشريفين

الرياض (صدى):
وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس على من يستوجب عملهم داخل الأماكن المكشوفة خلال أوقات الظهيرة .

كما شدد السديس على توفير مظلات شمسية لحماية الموظفين من حرارة الطقس الشديدة، مع مراعاة تكامل وجاهزية منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

يأتي ذلك حرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تحقيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين بالحرمين الشريفين من المخاطر الصحية المصاحبة للتعرض المباشر لأشعة الشمس.

السديس
الحرمين الشريفين
منع العمل تحت أشعة الشمس

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
اصلن وجهه مرعب ويجيب الهم والغم سبحان الله .
قرم
الله المستعان. لي فتره ماني قادر اعبي سيارتي فل او حتى احيانا كثيره النص!!!
عبدالرحمن
صلن هدا ليس من جمهور النصر هدا من بني زعيق من جمهور ابو طاقيه معليك منه هدا هلالي من ابو زنوبه بغلف معروف بدعمه...
ابو سعود
وجوده وعدمه واحد
المهم
الناس ماتقدر تعبي بنزين وأنت تباها

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