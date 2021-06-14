الإعدام لـ 4 أشخاص استدرجوا فتاة وقتلوها بـ"حقنة هواء"

القاهرة (صدى):
شهدت محافظة القليوبية في مصر جريمة بشعة، حيث استدرج 4 أشخاص فتاة داخل سيارتهم وقتلوها بحقنة هواء، وقررت المحكمة إحالة أوراقهم لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.
وأوضحت هيئة المحكمة إن المتهمين الذين جرت إدانتهم قتلوا الفتاة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مشيرة إلى أنهم أعدوا لهذا الغرض الأسلحة اللازمة.
وأضافت أن المتهمين توجهوا إلى المكان الذي أيقنوا وجودها فيه، وقاموا بالترصد لها وما إن شاهدوها حتى قام المتهمان الثالث والرابع باستدراجها داخل إحدى السيارات قيادة المتهم الرابع، واستقلها رفقتهم المتهمين الأول والثاني.
وقام أحدهما بتكبيل الضحية وسارع آخر إلى حقنها بـ"حقنة هواء"، وخنقها بوضع يديه على رقبتها، كما أن المتهمة الخامسة علمت على إعانة المتهمين على الفرار من وجه القضاء، مع علمها بوقوع الجريمة، كما عمدت إلى تضليل والدة الضحية وصدر قرار بحبسها عامين.