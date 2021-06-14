نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الإعدام لـ 4 أشخاص استدرجوا فتاة وقتلوها بـ"حقنة هواء"

منذ 49 دقيقة
1016
الإعدام لـ 4 أشخاص استدرجوا فتاة وقتلوها بـ"حقنة هواء"

القاهرة (صدى):
شهدت محافظة القليوبية في مصر جريمة بشعة، حيث استدرج 4 أشخاص فتاة داخل سيارتهم وقتلوها بحقنة هواء، وقررت المحكمة إحالة أوراقهم لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

وأوضحت هيئة المحكمة إن المتهمين الذين جرت إدانتهم قتلوا الفتاة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مشيرة إلى أنهم أعدوا لهذا الغرض الأسلحة اللازمة.

وأضافت أن المتهمين توجهوا إلى المكان الذي أيقنوا وجودها فيه، وقاموا بالترصد لها وما إن شاهدوها حتى قام المتهمان الثالث والرابع باستدراجها داخل إحدى السيارات قيادة المتهم الرابع، واستقلها رفقتهم المتهمين الأول والثاني.

وقام أحدهما بتكبيل الضحية وسارع آخر إلى حقنها بـ"حقنة هواء"، وخنقها بوضع يديه على رقبتها، كما أن المتهمة الخامسة علمت على إعانة المتهمين على الفرار من وجه القضاء، مع علمها بوقوع الجريمة، كما عمدت إلى تضليل والدة الضحية وصدر قرار بحبسها عامين.

مصر
الأسلحة
القليوبية
حقنة هواء

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
اصلن وجهه مرعب ويجيب الهم والغم سبحان الله .
قرم
الله المستعان. لي فتره ماني قادر اعبي سيارتي فل او حتى احيانا كثيره النص!!!
عبدالرحمن
صلن هدا ليس من جمهور النصر هدا من بني زعيق من جمهور ابو طاقيه معليك منه هدا هلالي من ابو زنوبه بغلف معروف بدعمه...
ابو سعود
وجوده وعدمه واحد
المهم
الناس ماتقدر تعبي بنزين وأنت تباها

أخر الأخبار

مركز التدريب الإنشائي يعلن عن بدء التسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف
مركز التدريب الإنشائي يعلن عن بدء التسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف
منذ 4 دقائق 1136
السديس يشدد على تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس للعاملين بالحرمين الشريفين
السديس يشدد على تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس للعاملين بالحرمين الشريفين
منذ 24 دقيقة 1410
الاستيقاظ قبل الوقت المعتاد بساعة يقلل خطر الإصابة بالاكتئاب
الاستيقاظ قبل الوقت المعتاد بساعة يقلل خطر الإصابة بالاكتئاب
منذ 30 دقيقة 1262
الجمارك: سيارات ذوي الإعاقة معفاة من ‏الرسوم الجمركية
الجمارك: سيارات ذوي الإعاقة معفاة من ‏الرسوم الجمركية
منذ 35 دقيقة 1596
"هدف" يصرف مليون ريال لـ 809 مستفيداً من العاملين في النقل الموجه
"هدف" يصرف مليون ريال لـ 809 مستفيداً من العاملين في النقل الموجه
منذ 39 دقيقة 1705
«الغذاء والدواء»: استخدام مضادات الالتهاب غير الوصفية يهدد بحدوث نزيف
«الغذاء والدواء»: استخدام مضادات الالتهاب غير الوصفية يهدد بحدوث نزيف
منذ 44 دقيقة 1703
الإعدام لـ 4 أشخاص استدرجوا فتاة وقتلوها بـ"حقنة هواء"
الإعدام لـ 4 أشخاص استدرجوا فتاة وقتلوها بـ"حقنة هواء"
منذ 49 دقيقة 1016
مواطن يتعرض لعملية احتيال من إنجلترا عبر بطاقته الائتمانية
مواطن يتعرض لعملية احتيال من إنجلترا عبر بطاقته الائتمانية
منذ 54 دقيقة 1851
وظائف شاغرة في مدارس رحاب المعرفة وشموخ الأجيال الأهلية
وظائف شاغرة في مدارس رحاب المعرفة وشموخ الأجيال الأهلية
منذ ساعة 1930
جزار يسلخ 20 سيدة أغراه جمالهن ويتناول لحومهن
جزار يسلخ 20 سيدة أغراه جمالهن ويتناول لحومهن
منذ ساعة 1215