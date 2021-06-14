مواطن يتعرض لعملية احتيال من إنجلترا عبر بطاقته الائتمانية

علي القحطاني (صدى):
تعرض مواطن لعملية احتيال، من قِبل أحد اللصوص، الذي سرق بيانات بطاقته الائتمانية، حيث قام بعمليات شراء منها عبر الإنترنت.
وقال الدكتور عبدالرحمن الخميري، محاضر في كلية الهندسة بجامعة القصيم، إنه تلقى رسائل تفيد بتنفيذ عمليات شراء بالجنيه الإسترليني عبر الإنترنت من بطاقته الائتمانية، من متاجر لأرقى ماركات المطابخ والملابس من إنجلترا.
وتواصل الدكتور مع البنك لاستعادة أمواله، حيث أبلغه موظفو خدمة العملاء أنه لا يحق له الاعتراض إلا بعد 10 أيام من تنفيذ العملية، بعد أن يخرج من قائمة العمليات المعلقة إلى المنفذة.
وأشار إلى أنه قرر التواصل مع الشركات التي تسوق منها اللص، والتي وردت في الرسائل النصية، حيث تجاوبت مع شكواه، وقامت بإلغاء عمليات التسوق وإعادة المبالغ إلى حسابه.