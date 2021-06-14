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"هدف" يصرف مليون ريال لـ 809 مستفيداً من العاملين في النقل الموجه

منذ 18 دقيقة
1428
"هدف" يصرف مليون ريال لـ 809 مستفيداً من العاملين في النقل الموجه

الرياض (صدى):
أنهى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، صرف الدعم لـ 809 مستفيداً من العاملين المستوفين لشروط برنامج دعم النقل الموجة لشهر أبريل (2021) بمبلغ (1,038,587) ريال .

ويأتي برنامج العمل الحر في النقل الموجه الذي أطلق مؤخراً، وفقاً لمذكرة تفاهم أبرمها "هدف" في وقت سابق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل، وشركة عمل المستقبل، بهدف التوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل، تماشيا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ويقدم الصندوق دعم شهري للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج يصل إلى 2400 ريال شهريا ولمدة تصل إلى 24 شهرا ميلاديا من تاريخ إطلاق البرنامج، كما يقدم دعم تحفيزي مقدراه 3000 ريال كل ستة أشهر للمستفيد المستمر في تحقيقه لمتطلبات الأداء المطلوبة.

ونحو خطوات ومراحل الاستفادة من البرنامج، أبان "هدف"، أن رحلة الباحث عن عمل تمر بعدة مراحل هي: التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من هيئة النقل، وإصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر، والتقديم على طلب الدعم من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، والتحقق الشهري من استيفاء معايير الأداء، على أن يتم في المرحلة الأخيرة إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد.

المملكة
هدف
صندوق تنمية الموارد البشرية
الدعم
النقل الموجه

التعليقات

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أحدث التعليقات

المهم
الناس ماتقدر تعبي بنزين وأنت تباها
المهم
طيب كم رد قلاب أعطيته من النقود
مهجد الطووواقي
طاقية ميت قهههر زيدددددددددد صبررررررررررررررررك ههههههههههههههههههههههههههاي
خالد الحربي
الف مبروك الف مبروك
خالد الحربي
ما شاء الله اتمنى لها التوفيق والنجاح دائماَ وابداَ

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