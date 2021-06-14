نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جزار يسلخ 20 سيدة أغراه جمالهن ويتناول لحومهن

منذ ساعة
1215
جزار يسلخ 20 سيدة أغراه جمالهن ويتناول لحومهن

مكسيكو (صدى):
في واقعة مثيرة، أقدم جزار في المكسيك على ذبح وسلخ 20 سيدة أغراه جمالهن، حيث كان يقتلهن ثم يبدأ في تشريحهن ويتناول لحمهن في وجبة لذيذة من صنعه،ودفن العظام المفتتة أسفل منزله ، إلى أن اكتشف أمره وفاحت رائحة جرائمه.

تفصيلا، قتل جزار عدد من النساء وقام بتقطيعهن وأكل أجزاء من أجسادهن، و يُزعم أن الجزار البالغ من العمر 72 عامًا ، قتل العديد من النساء وقشر جلد وجه ضحية، لأنه اعتقد أنها كانت "جميلة جدًا".

وقالت الأجهزة الأمنية إنهم عثروا على أكثر من 3700 قطعة عظام حتى الآن ويعتقدون أنها تخص 17 ضحية مختلفة، مشيرين إلى أن الاكتشاف المروع قد لا ينتهي عند هذا الحد ويخططون للتنقيب تحت غرف أخرى في عقار الجزار.

ذبح
المكسيك
جزار
سلخ

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 40
منذ 9 دقائق
اصلن وجهه مرعب ويجيب الهم والغم
سبحان الله .

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
اصلن وجهه مرعب ويجيب الهم والغم سبحان الله .
قرم
الله المستعان. لي فتره ماني قادر اعبي سيارتي فل او حتى احيانا كثيره النص!!!
عبدالرحمن
صلن هدا ليس من جمهور النصر هدا من بني زعيق من جمهور ابو طاقيه معليك منه هدا هلالي من ابو زنوبه بغلف معروف بدعمه...
ابو سعود
وجوده وعدمه واحد
المهم
الناس ماتقدر تعبي بنزين وأنت تباها

أخر الأخبار

مركز التدريب الإنشائي يعلن عن بدء التسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف
مركز التدريب الإنشائي يعلن عن بدء التسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف
منذ 4 دقائق 1133
السديس يشدد على تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس للعاملين بالحرمين الشريفين
السديس يشدد على تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس للعاملين بالحرمين الشريفين
منذ 24 دقيقة 1410
الاستيقاظ قبل الوقت المعتاد بساعة يقلل خطر الإصابة بالاكتئاب
الاستيقاظ قبل الوقت المعتاد بساعة يقلل خطر الإصابة بالاكتئاب
منذ 30 دقيقة 1258
الجمارك: سيارات ذوي الإعاقة معفاة من ‏الرسوم الجمركية
الجمارك: سيارات ذوي الإعاقة معفاة من ‏الرسوم الجمركية
منذ 35 دقيقة 1596
"هدف" يصرف مليون ريال لـ 809 مستفيداً من العاملين في النقل الموجه
"هدف" يصرف مليون ريال لـ 809 مستفيداً من العاملين في النقل الموجه
منذ 39 دقيقة 1705
«الغذاء والدواء»: استخدام مضادات الالتهاب غير الوصفية يهدد بحدوث نزيف
«الغذاء والدواء»: استخدام مضادات الالتهاب غير الوصفية يهدد بحدوث نزيف
منذ 44 دقيقة 1703
الإعدام لـ 4 أشخاص استدرجوا فتاة وقتلوها بـ"حقنة هواء"
الإعدام لـ 4 أشخاص استدرجوا فتاة وقتلوها بـ"حقنة هواء"
منذ 49 دقيقة 1013
مواطن يتعرض لعملية احتيال من إنجلترا عبر بطاقته الائتمانية
مواطن يتعرض لعملية احتيال من إنجلترا عبر بطاقته الائتمانية
منذ 54 دقيقة 1851
وظائف شاغرة في مدارس رحاب المعرفة وشموخ الأجيال الأهلية
وظائف شاغرة في مدارس رحاب المعرفة وشموخ الأجيال الأهلية
منذ ساعة 1930
جزار يسلخ 20 سيدة أغراه جمالهن ويتناول لحومهن
جزار يسلخ 20 سيدة أغراه جمالهن ويتناول لحومهن
منذ ساعة 1215