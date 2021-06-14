جزار يسلخ 20 سيدة أغراه جمالهن ويتناول لحومهن

مكسيكو (صدى):
في واقعة مثيرة، أقدم جزار في المكسيك على ذبح وسلخ 20 سيدة أغراه جمالهن، حيث كان يقتلهن ثم يبدأ في تشريحهن ويتناول لحمهن في وجبة لذيذة من صنعه،ودفن العظام المفتتة أسفل منزله ، إلى أن اكتشف أمره وفاحت رائحة جرائمه.
تفصيلا، قتل جزار عدد من النساء وقام بتقطيعهن وأكل أجزاء من أجسادهن، و يُزعم أن الجزار البالغ من العمر 72 عامًا ، قتل العديد من النساء وقشر جلد وجه ضحية، لأنه اعتقد أنها كانت "جميلة جدًا".
وقالت الأجهزة الأمنية إنهم عثروا على أكثر من 3700 قطعة عظام حتى الآن ويعتقدون أنها تخص 17 ضحية مختلفة، مشيرين إلى أن الاكتشاف المروع قد لا ينتهي عند هذا الحد ويخططون للتنقيب تحت غرف أخرى في عقار الجزار.