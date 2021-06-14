وظيفة إدارية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للأوقاف، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق - بمقر الهيئة بمدينة الرياض - لافتة إلى أن التقديم للسعوديين فقط.
وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي هو: مدير المشاريع (الدعم والمشاركة)، بينما المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو ما يعادلها، ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة الشاملة، حاصل على إحدى الشهادات الاحترافية في إدارة المشاريع.
وتشمل المؤهلات المطلوبة: تقديم الحلول للمشكلات، التفكير التحليلي ومتابعة التفاصيل الدقيقة، مهارات جيدة في إدارة المشاريع والأجهزة المكتبية، بينما التقديم من خلال موقع الهيئة العامة للأوقاف للتوظيف.