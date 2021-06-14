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وظيفة إدارية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

منذ ساعة
1965
وظيفة إدارية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للأوقاف، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق - بمقر الهيئة بمدينة الرياض - لافتة إلى أن التقديم للسعوديين فقط.

وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي هو: مدير المشاريع (الدعم والمشاركة)، بينما المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو ما يعادلها، ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة الشاملة، حاصل على إحدى الشهادات الاحترافية في إدارة المشاريع.

وتشمل المؤهلات المطلوبة: تقديم الحلول للمشكلات، التفكير التحليلي ومتابعة التفاصيل الدقيقة، مهارات جيدة في إدارة المشاريع والأجهزة المكتبية، بينما التقديم من خلال موقع الهيئة العامة للأوقاف للتوظيف.

وظائف
الرياض
الهيئة العامة للأوقاف

التعليقات

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أحدث التعليقات

المهم
الناس ماتقدر تعبي بنزين وأنت تباها
المهم
طيب كم رد قلاب أعطيته من النقود
مهجد الطووواقي
طاقية ميت قهههر زيدددددددددد صبررررررررررررررررك ههههههههههههههههههههههههههاي
خالد الحربي
الف مبروك الف مبروك
خالد الحربي
ما شاء الله اتمنى لها التوفيق والنجاح دائماَ وابداَ

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