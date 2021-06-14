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طرق ذكية تمنع بهتان الملابس داخل الغسالة

منذ ساعة
1868
طرق ذكية تمنع بهتان الملابس داخل الغسالة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يشكو الكثير من السيدات من بهتان الملابس وتغيير لونها بعد اختلاطها مع بعضها داخل الغسالة، وعادة يحدث ذلك مع الملابس داكنة اللون أو اﻷقمشة الخفيفة جدًا أو اﻷلوان الفسفورية ذات الصبغة العالية

وسلط تقرير الضوء على حلول تساعد في معالجة بهتان الملابس وتغيير لونها وتضمن عدة نقاط هي :

- غلق الأزرار والسحابات الموجودة في الملابس حتى لا تحتك بالملابس الأخرى أثناء الغسيل، أو تترك الصدأ عليها.

- قلب جميع الملابس على الوجه الآخر، قبل وضعها في الغسالة، تقول: "اقلب الملابس من الداخل إلى الخارج لحماية صبغة القماش من البهتان".

- غسل الملابس مرة أخرى ولكن على دورة باردة وبطيئة.

- وضع كمية من الملح مع الملابس في الغسالة قبل بدأ تشغيلها.

الملح
بهتان الملابس
الملابس الداكنة
الأقمشة

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أحدث التعليقات

قرم
اصلن وجهه مرعب ويجيب الهم والغم سبحان الله .
قرم
الله المستعان. لي فتره ماني قادر اعبي سيارتي فل او حتى احيانا كثيره النص!!!
عبدالرحمن
صلن هدا ليس من جمهور النصر هدا من بني زعيق من جمهور ابو طاقيه معليك منه هدا هلالي من ابو زنوبه بغلف معروف بدعمه...
ابو سعود
وجوده وعدمه واحد
المهم
الناس ماتقدر تعبي بنزين وأنت تباها

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